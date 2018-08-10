快評：陳菊又訪美　大陸更警惕

中評社快評／蔡英文12日將出訪巴拉圭和貝里斯，去程返程分別過境美國洛杉磯及休士頓。“總統府秘書長”陳菊也將跟隨蔡英文專機出訪，去程過境美國時，將留在美國境內多個城市活動，之後再到休士頓與蔡英文會合。



陳菊今年三月曾訪美，當時的身份是高雄市長，陳菊不僅去了華盛頓，還獲安排與國安會亞洲事務資深主任博明、國務院代理東亞暨太平洋事務助卿董雲裳及國防部亞太事務助理部長薛瑞福等美方資深官員見面。陳菊返台後不久，即接任現職。



對於陳菊該次訪問，外界十分關注，因為陳菊是美國《台灣旅行法》生效後第一位訪美的台灣地方首長。“台旅法”剛生效就訪美，自然引發很多聯想，增添許多政治意涵，外界認為陳菊是次訪問有試探大陸反應的味道。



陳菊是蔡當局現任高官，也是民進黨重量級人物。此次隨蔡英文專機出訪，到美國活動，其官位與時機都十分敏感。中央社9日報道稱陳菊將代表蔡英文走訪洛杉磯、舊金山、鹽湖城、鳳凰城以及休士頓等城市，主要任務是“宣慰僑胞”。陳菊這一次將會見什麼美國高官、政要，談什麼話題，才是此行的重點。



蔡英文借出訪過境美國，到美國活動，是敏感的，大陸強烈反對，已向美國提出交涉。陳菊以“總統府秘書長”身份訪美，同樣是敏感的，大陸會提高警戒。兩年多來大陸在中美關係的“一中問題”上更警惕，也因蔡當局不接受“九二共識”，大陸被逼以更緊縮做法處理兩岸關係。蔡當局的“親美政策”無助台灣拓展國際空間，甚至遭到進一步限縮。教訓很多，蔡英文、陳菊今次在美國務須低調、勿求什麼突破。