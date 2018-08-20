王鍵：未雨綢繆　防範“台獨”分裂活動

論壇主持人，中國社會科學院研究員王鍵（中評社 郭至君攝） 中評社北京8月20日電（中評社報道組）中國社會科學院研究員、環球戰略智庫執行長王鍵10日出席由中評智庫基金會和中國評論通訊社主辦、以“東亞視野下的台灣動態”為主題的思想者論壇。王鍵認為，今後東亞局勢的演變，不僅對中美關係、中日關係、兩岸關係，乃至對亞洲乃至整個世界政治經濟格局都將產生結構性的影響。“台獨”勢力勢必借機推動分裂活動，我們必須未雨綢繆、精准判斷、提前防範。



王鍵表示，東亞地區有豐富的戰略資源與廣泛的地緣利益，一直以來就是大國力量交匯衝突與利益博弈的集中之地，更是大國力量覬覦和爭奪的對象。特別是世界冷戰體制崩潰之後，隨著前蘇聯解體、中國崛起、朝鮮半島核試驗以及日本走向“正常國家”的努力，再加上在該地區有著廣泛利益的美國近年來加快推行“印台戰略”，使東亞地區的大國關係變得愈加複雜、跌宕起伏、難以把握。今後東亞局勢的演變，不僅對中美關係、中日關係、兩岸關係，乃至對亞洲乃至整個世界政治經濟格局都將產生結構性的影響。



當下時值後冷戰時期最為複雜多變的時刻，朝鮮半島局勢有所緩和，但無核化目標實現的路徑依舊不明朗；中日關係改善明顯但結構性矛盾依舊持續；“美國優先”旗幟下的中美關係起伏不定，中美貿易衝突加劇、美國軍艦通過台灣海峽、“2017－2019年度國防授權法案”與“台灣旅行法”的通過與簽署等，特朗普新政肆虐對於中國周邊安全形勢、對東亞地區乃至國際社會帶來巨大的不確定衝擊。



但東亞地區整體經濟亦充滿活力，同時也受到來自美國的外力衝擊。2018年5月3日，東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室發布《2018年度東亞區域經濟展望報告》預測，由於內需強勁、出口增長及通脹穩定，東亞地區經濟2018年將增長5.4%，2019年將增長5.2%。其中，2018年中國經濟將增長6.6%。報告認為，東亞地區經濟近期面臨的兩個風險主要來自外部，一是美聯儲快於預期的加息步伐將導致全球金融條件收緊，二是貿易緊張局勢升級。



談及2018年中美日關係，王鍵指出，自2016年5月民進黨再次執政以來，民進黨拒不承認“九二共識”，且通過拉美親日抗衡大陸，兩岸對抗風險急劇提升。再者，東亞局勢的跌宕起伏，給中美日關係的競合關係增加了新變量和新變數。



特朗普對華新政與“美國優先”對台海兩岸驟增不可預測因素，中美關係因貿易對衝與博弈，造成台海局勢跌宕起伏，呈現緊綳拉鋸態勢。與此對比的是，美台關係異常“緊密”起來，2017年度、2018年度與2019年度三個“國防授權法案”，相當程度上加強美台軍事互動與軍事合作關係；2018年3月通過的“與台灣交往法”則是鼓勵提升美台政治關係，再加之正在國會審議中的“台灣安全法”，如此，特朗普對台新政幾近完成。

