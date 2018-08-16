【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
高柏令：七律 秋日清風湖
http://www.CRNTT.com
2018-08-16 00:03:24
中評社香港8月16日電/高柏令：七律 秋日清風湖
高柏令 山東東營 新聞 工作者
秋日清風湖
秋風麗日蘆葦青，
亭台樓閣映倩影。
三五頑童歡歌壯，
幾雙戀人耳語輕。
群鴿翱翔哨音脆，
海鷗俯衝波瀾驚。
鴛鴦戲水纏綿意，
一根釣竿享太平。
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
歐陽文章：七律 初秋
(2018-08-15 00:02:07)
高柏令：五絕 中國精神
(2018-08-13 00:02:46)
孫輝：七律*來雨了
(2018-08-11 00:09:53)
高柏令：五絕 立秋
(2018-08-10 00:02:38)
高柏令：五絕 書畫魂
(2018-08-07 00:05:15)
蔡衍泰：七律 有感雙門通水
(2018-08-06 10:53:18)
孫輝：七律*夏夜聽蟬
(2018-08-06 00:04:11)
施學概：《七律》 夏夢
(2018-07-31 00:02:22)
余之：七律•期盼
(2018-07-25 00:05:31)
王有源：七律 青海湖畔策馬行
(2018-07-24 00:34:50)