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高柏令：七律 秋日清風湖
http://www.CRNTT.com   2018-08-16 00:03:24


　　中評社香港8月16日電/高柏令：七律 秋日清風湖　 


　　 高柏令 山東東營　 新聞 工作者


　　　秋日清風湖


　　 秋風麗日蘆葦青， 

　　 亭台樓閣映倩影。 

　　 三五頑童歡歌壯， 

　　 幾雙戀人耳語輕。 

　　 群鴿翱翔哨音脆， 

　　 海鷗俯衝波瀾驚。 

　　 鴛鴦戲水纏綿意， 

　　 一根釣竿享太平。 
 
 

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