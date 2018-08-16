社評：理性應對貿易戰　將損失降到最低

中評社北京8月16日電（評論員 胡志勇）近段時間的中美貿易爭端已成為嚴重影響中美關係的突出問題，中美關係正呈現急劇下滑的不利態勢。對此，我們必須理性、冷靜地積極應對，盡量將損失降低到最低點。



首先，我們必須清醒地認識到美國對中國發動這場貿易戰不僅僅只是貿易衝突，更是美國試圖阻止中國崛起的戰略的重要組成部分，貿易戰只是一個最直接的借口。近年來，隨著中國綜合國力不斷上升，美國對中國在國際與地區事務中日趨上升的影響力越來越感到擔憂與不安，這次美國採取咄咄逼人的貿易攻勢，嚇阻中國新一輪發展。我們必須從戰略上高度重視，做好打持久戰的思想準備，加大國內改革開放的力度，努力創造既有利於可持續發展，也符合他國利益的公平市場競爭關係，積極應對這場貿易戰。



其次，我們必須認識到這場貿易戰已突破貿易糾紛的範疇，正在向中美政治、安全與人文交流等諸多領域外溢，中美貿易戰已嚴重削弱和制約了雙邊關係的正常發展。我們必須做好長期的思想準備與對策。認真研判可能出現的各種事端，積極處理好各種矛盾，盡早提出我們的正確、合理的應對之策，科學制定應對貿易戰的具體舉措。



第三，我們必須認識到這場貿易戰實際上表明了中國進加入WTO後搭便車的時代終結，中美已進入了競爭時代。中美之間形成的全面結構性對抗由雙方實力對比形成的兩極體制所決定，不由人的意志為轉移。美國重新全面冷靜正確的解構中國的實力，停止中美之間的全面對抗才能避免新的冷戰和熱戰。



中國必須承認在高新技術和新興產業發展方面與美國存在的差距，但同時也不應過分誇大這種差距以及可能帶來的影響。



如何使中美關係健康、穩步地走向良性競爭而非對抗？如何推動中美競爭發展為一種積極的、和平的、公平的互利共贏的競爭？如何在競爭中學習美國的創新機制與創新能力？提高中國的創新競爭力？等等，成為我們能否打贏這場貿易戰不得不思考的問題。



第四、基於以上認識，我們必須始終做到“任何情況下都不主動挑釁美國，也不主動向美國示強”，“不對抗、不衝突、平等互利發展”應成為中國與美國發展雙邊合作關係的原則，積極尋找雙方博弈的平衡點，盡可能避免中美關係成為美蘇關係在21世紀的翻版。我們必須時刻牢記中國仍是世界上最大的發展中國家的戰略定位，時刻牢記韜光養晦，時刻牢記“不當頭”，不與美國搞全球性地緣政治博弈和戰略競爭。但是，“在遭到美國擠壓時，必須堅決抵制”，維護中國的國家利益。



因此，我們應積極推動中美關係走向良性競爭，積極向國際社會宣傳中國的崛起不是破壞現有的國際秩序，更不是美國的威脅，中國無意挑戰美國的領導地位，中、美兩國不是對手，中美兩國是夥伴。



儘管去年底美國政府明白無誤地把中國確定為美國的戰略競爭對象，但他們認定中美之間所發生的戰略競爭是“良性競爭”。隨著中美相互依存度不斷加深，在“良性競爭”關係下，中美之間主要是合作，當然在一些具體問題上也不排除競爭。中美競爭總體維持在可控範圍之內。中、美雙方應積極有效地良性互動，有效“管控”彼此的分歧，避免零和思維，防止兩國不可控制地滑向全面戰略對抗；平等互利，實現戰略上的“雙贏”。



因此，中、美兩國應全面、客觀地認識對方，通過建設性方式有效管控競爭。以“不衝突、不對抗”為前提，積極加強戰略溝通，建立管控風險、化解危機的長效機制，最大限度地避免嚴重的情緒對立和戰略誤判，將競爭限定在良性、可控的範圍內。不斷擴大和深化兩國競爭中潛在的合作機遇，通過相互適應創造更多的合作空間，積極尋找並打造新的合作增長點；同時，我們要適當調整中國自身的外交行為方式，緩和中美兩國的競爭態勢，積極塑造中美兩國良性競爭的文化；在戰略克制的同時避免戰略冒進。



儘管這場貿易戰經貿摩擦一定程度上增加了中國經濟的外部風險和下行壓力。但中國經濟基本面長期向好，有應對衝擊的足夠能力。中國政府正積極採取有效對策，努力將損失降到最低程度。我們應該將這場危機變為深化中國改革的一次機遇，積極激活中國國內市場，改善國內的商業環境，真正建立起一個公正、公平、合理、有效的經商機制；同時，堅定不移地推動改革開放，堅定不移地發展自己，加快產業結構調整，加大科技創新力度，有效穩定貿易戰負面衝擊對預期的影響。