雄三飛彈前總工程師張誠：國防授權法模糊

張誠。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園8月16日電（記者 黃文杰）雄三飛彈前總工程師、民國黨軍事國防顧問張誠接受中評社訪問表示，台美關係升溫，因為台灣戰略位置，他以“剪刀”、“石頭”、“布”比喻中美台，中美貿易大戰就是剪刀對石頭，美方用“國防授權法”的石頭阻擋中國大陸的剪刀，但是台灣戰略位置會改變，應該發揮“布”的功能，把石頭包住。



張誠，1960年生，台灣清華大學計算機管理決策研究所碩士、美國伊利諾大學香檳校區電腦科學博士。曾任台灣中山科學研究院（簡稱中科院）“雄風三型反艦飛彈”專案總工程師，期間也參與諾貝爾物理學獎得主丁肇中所主持美國太空總署（NASA）反物質磁譜儀（AMS）研究專員（1998－1999）。2010年退役，曾代表民國黨參選桃園平鎮龍潭“立委”失敗，現經常受邀上電視談話性節目，談論軍事武器等議題，年底將參選桃園市議員選舉。



美國總統特朗普13日簽署“2019財政年度國防授權法案”（NDAA FY2019），正式生效成為法律，其中第1257條提到要強化台灣軍力戰備，而第1258條則應推動美台資深國防官員及軍事將領交流。



張誠說，這份授權法是要求一年之內，由美國的國防部向美國國會針對台灣軍力評估做報告，台灣跟美國的軍事合作，在台美斷交最慘，後來逐步恢復，恢復到哪個層級？是戰術層級或訓練層級，必須承認，美國還是全世界最強的軍事體，很多新的戰術戰法以及武器設備還是要向美國看齊，“中華民國”現在很多軍事戰術戰略，也是從美國學習。



他分析，現在看來有些說法模糊，台美軍事合作到底誰加入誰的演習，還是只是戰略戰術合作，有沒有進入到訓練層級，還要看後續，這是美國國會強烈建議，行政部門還是可以不做，至於最關鍵的軍售項目，迄今也沒有看到。去年對台軍售8項，現在看來還要台美雙方談過才知道，到底可以賣什麼武器給台灣。

