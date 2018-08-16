中評鏡頭：桃園馬祖新村變身文創園區

馬祖新村眷村文創園區，展出畫師謝森山先生的手繪電影帆布，讓大家瞭解電影背後的各項專業技術。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園8月16日電（記者 黃文杰）桃園馬祖新村為桃園市保存最完整的三大眷村之一，早年安置駐守在前線官兵的在台眷屬，又有“將軍村”之稱，後來眷村改建，差點拆毀標售，桃園市政府保留園區，長期投入各項保存及活化，經修復再利用工程，規劃為眷村文創園區，現在工程陸續完成，也因為當地有懷舊氛圍，特別適合拍片。



享有“桃園將軍村”美名的馬祖新村，並非因當地居民來自馬祖而得名，而是當年蔣夫人宋美齡帶領勞軍團前往馬祖慰問時，為穩定軍心，提出安置這些駐守在前線官兵在台眷屬的需求，而建造了現在的馬祖新村。



第一批眷舍就在1957年完成，並分配給陸軍84師少將級以下軍官與眷屬居住，而成為龍岡當地第一個眷村。



居民也從原本預計76戶擴大成後來約有226戶，採棋盤式道路，每4戶1個聚落，並搭配魚骨式村舍配置，營造出獨門獨戶的居住空間，周邊則陸續增設了活動中心、禮堂、社區公園、草坪、球場、涼亭等公共設施，形成自給自足的半封閉式眷村聚落。



馬祖新村是繼台北四四南村之後，全台灣第二個以“文化資產保存法”保存的眷村，並在2004年被登錄為歷史建築，給予文化資產的身份。



後來再被“國防部”選定為全台13個眷村文化保存園區，也是中壢區第一個透過文化資產保存的眷村，這幾年經過桃園市府的努力，分期改善修復。



鄭文燦14日下午到中壢區馬祖新村眷村文創園區出席“2018電影生活節”記者會，除了透過電影節、眷村文化節等活動舉辦，更將馬祖新村的活動中心改建成“桃園光影電影館”，打造可容納76名觀眾的標準杜比音效電影院。最值得一提的是，保留了當時的大禮堂作為電影放映的空間，推出多部經典“國片”、電影文物展，讓眷村保存更為活化。



馬祖新村將定期舉辦文創市集活動，邀請藝術家進駐，讓遊客走入具有歷史感的老房舍，在黑瓦、磚牆、與紅白相間的大門中串連起兒時的記憶，彷彿就是當年在眷村內串門子的左鄰右舍、鄉親好友，重現令人懷念的眷村人情味。