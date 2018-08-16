李建榮《大時代的巨變》書摘—兩岸新聞交流

李建榮參訪人民日報社。（照片：李建榮提供） 中評社台北8月16日電／前圓山大飯店董事長、“中華民國”廣播事業協會榮譽理事長、中國新聞協會監事李建榮推出新作《大時代的巨變》回憶1990年主跑中國國民黨記者組團首度訪問大陸。他提到，1990年中國國民黨記者組團應大陸中華全國新聞工作者協會〈簡稱中國記協〉之邀請前往大陸採訪，因為這是中國記協第一次邀訪的台灣記者團，極為重視，在北京停留期間，特別安排參訪人民日報、新華社、中央電視台以及剛舉辦過亞運的梅地亞新聞中心。座談會也遍邀北京各大媒體的新聞工作者出席與台灣黨政記者做第一次的交流接觸。



作者李建榮，曾任正聲廣播公司播音員、記者，中時晚報記者、撰述委員、政治組副主任，中國時報記者、政治組副主任、總編輯特別助理、主筆、專題策畫組主任、主任記者，中國廣播公司總經理特別助理、節目部經理、副總經理、董事兼代總經理，中國國民黨中央文化傳播委員會主委，海基會顧問、大陸委員會諮詢委員、亞洲物流公司董事長、圓山大飯店董事長，現為“中華民國”廣播事業協會榮譽理事長、中國新聞協會監事。



大時代的巨變書摘如下：



1990年的10月底，採訪中國國民黨的要聞記者應大陸中華全國新聞工作者協會〈簡稱中國記協〉之邀請，前往北京、上海、南京、杭州四個城市進行新聞交流與參訪，這是記協首度接待台灣新聞記者正式組團的參訪活動，因此行前備受兩岸當局的關注。當時我服務於中時晚報政治組，一路採訪蔣經國“總統”於晚年所推動的各項政治改革，其中尤以解除戒嚴、開放大陸探親，對隔絕敵對的兩岸關係影響最為深遠。在第一線上的採訪工作，對於政策的轉變，我深知這是一個大變動時代的開始，改革的火車往前推動，影響的絕不僅是兩岸人民而已，還包括國際地緣政治的連動。



1987年蔣經國主政的末期在宣布解除戒嚴後，國民黨中央規劃已久的開放大陸探親政策，在當年八月陸續釋出風向球，徵求各界的意見，各方反應正面積極，有的甚至認為是解除防禦性的大陸政策，代表國民黨不接觸、不談判、不妥協的三不政策開始鬆動。當年10月15日，“內政部長”吳伯雄代表台北方面宣布，將於11月2日委託紅十字會，受理啟動老兵返鄉探親。



台北方面，基於人道理由，宣布開放大陸老兵返鄉探親，這一歷史性的決定，是真正兩岸隔絕敵對38年後走入接觸融冰的開始。因為探親也帶來新聞採訪的需求，因此海峽兩岸的新聞界也開始陸續佈署到對岸採訪新聞的作業規畫；至去年2017年秋季，兩岸的新聞交流已正式屆滿30個年頭。



1987年11月1日大陸國家通訊社新華社報道中國記協負責人發表談話，中國記協受國務院辦公廳委託，將負責辦理台灣記者來大陸採訪事宜。這位負責人說，中國記協是全國新聞工作者自願組織的民間團體，同新聞界以及社會各界保持著廣泛的連繫。我們已做好準備，歡迎台灣記者來大陸進行採訪。今後關於台灣新聞機構派記者來大陸採訪事宜，將由中國記協受理。

