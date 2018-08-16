中評專譯：朝鮮半島悲觀主義即是現實主義

中評社香港8月16日（記者李雅潔編譯）美國國務卿麥克蓬佩奧8月3日在亞洲舉行安全會議之前簡短地向記者們發表講話，坦率地承認，朝鮮要實現的完整、可核查和不可逆轉的無核化 (CVID) 還有很長的路要走。



《國防重點》網站記者丹尼爾（Daniel DePetris）說，蓬佩奧能夠承認這些談判並沒有帶來實質性進展是很值得稱讚的，而且毫無疑問的是，以後進行的談判也將繼續如此。然而，通過強調消除朝鮮的所有非常規武器計劃，美國總統唐納德•特朗普的政府已經注定是個失敗了。



儘管華盛頓特區普遍存在悲觀情緒，但外交政策的制定仍在繼續，似乎這一想法是可以實現的。很多市民不願接受現實並公開表達自己的不滿，他們說：朝鮮要實現的完整、可核查和不可逆轉的無核化完全是個幻想，並且他們早已經知道了這個事實。美國官員如果能早早的接受未來是個失敗的痛苦，美國的政策就能越早擺脫幾十年來最悲慘的失敗。



特朗普政府有三個選擇。



美國軍隊對平壤大規模毀滅性武器的預防性使用，是一種選擇，但這將是一種災難性的愚蠢行為，萬不得已沒有人會選擇這條路。美國軍事行動引發區域武裝衝突的風險，對白宮來說實在是太高了，想都不要想。因為不能保證華盛頓能夠控制在敵對行動中戰事的升級，即使是對單一設施進行有限的、有針對性的軍事打擊，也無法阻止朝鮮政權進行報復。歷史上從未有另一個國家對一個核武國家發動轟炸行動；對於華盛頓來說，打破這一先例，將是賭上百萬人的性命來逼迫金正恩就範。



重新進行大規模制裁是另一種可能性，但最近的事態發展標明，即便重新進行制裁，金正恩的行為也不會發生任何真正的改變。

