黃偉哲：台灣易變籌碼　對國防授權法宜保守

黃偉哲15日在台南麻豆行銷文旦。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南8月16日電（記者 趙家麟）美國總統特朗普簽署《2019》（NDAA 2019），支持台美軍事合作、強化台灣軍力戰備。民進黨“立委”、台南市長參選人黃偉哲表示，台美關係友善發展值得肯定，但特朗普像月高亮、初一十五常常不一樣，台灣容易被當成中美角力的籌碼，所以對NDAA應該保守因應為宜。



特朗普簽署《2019國防授權法》，蔡政府感謝美國行政、國會部門對台灣安全的支持，並表將繼續深化台美互惠互利的安全夥伴關係；大陸國台辦則敦促美方不得實施涉及台灣的“消極條款”，避免對中美關係大局和台海和平穩定造成損害，另抨擊台灣“挾洋自重”必將損害台灣民眾利益。



黃偉哲15日抵台南麻豆區參加“農委會”的文旦行銷拍賣活動，會後接受中評社訪問，對於NDAA、美中貿易戰牽動台美關係的新形勢提出觀察。



黃偉哲表示，特朗普簽署NDAA，對台灣而言是友善的舉動，但有多友善？這個氛圍又能持續多久？其實是不確定的。



他指出，NDAA涉台軍事防禦與美台軍事合作交流，主要是第1257條、1258條。其中，第1257條提到要強化台灣軍力戰備是比較保留的講法，亦即授權給美國行政機關，這代表了NDAA的執行與否，有相當大的行政裁量空間。



黃偉哲說，美方如果要在NDAA中把台灣的部分，運用於中美貿易戰，或因應南海情勢時，美國行政部門可以時鬆、時緊，這種狀況下，台灣很容易被當成籌碼。所以，他抱持比較保守的態度看待NDAA對美台軍事交流、合作的新形勢發展



但黃偉哲強調，特朗普簽署NDAA，大方向上，台美關係還是朝向友善的方向走，這一點是肯定的，但若過度期待將來美國對台軍售會大增？或馬上就能得到我們想要的先進武器？這一點恐怕會過度樂觀，而且也言之尚早。也有可能“人家送我們的，不見得是我們需要的。”



因此，他認為，用平常心看待這次特朗普簽署的國防授權法，對台灣來講是比較健康的，而且不會寄望太高、失望愈大。“特朗普像月高亮一樣，他的立場初一十五常常不一樣，所以我們應該保守因應為宜。”