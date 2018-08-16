網評：世界貿易體制需改革，中美可發揮作用

中評社北京8月15日電／網評：世界貿易體制需要改革，中美可以發揮作用



來源：中國網 作者：魏建國 中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長



美國政府認為，中國加入WTO使美國吃了虧，更認為中國現在已經不是發展中國家，而是發達國家。希望中國能為全球做出更多貢獻。



美國對中國的誤解，是不符合實際情況的。應該說中國自2001年加入WTO以後，一直遵守WTO的各項入會要求，比如說降低關稅、放開市場准入以及盡量減少政府干預等。所有這些都取得了很大的成績，不僅得到WTO前幹事長帕斯卡爾.拉米的讚揚，他說：“中國是WTO最好的學生”。同時，也得到了WTO其他成員國的一致高度讚賞。美國所有的訴求可以說都在WTO的規則之外，是以本國貿易規則凌駕於WTO規則之上的。正如美國卡托研究所的萊斯特所說，美國現在以WTO相關規則過時為由，為其單邊主義措施辯解是說不過去的。



當前，加大WTO組織和多邊貿易體制的改革也是當務之急。中國已和歐盟就WTO改革建立了聯合工作組，目前雙方人員正在加緊進行協商，對此我們對WTO未來的改革充滿信心。



當前對WTO的改革，美國正走在十字路口上。是繼續採取貿易單邊主義，放棄在WTO改革進程中的領導作用，成為世界貿易中的孤立主義者呢，還是回到WTO的框架內，同中國和歐盟加大談判力度，共同制定新的規則？我們熱切希望美國應該走後一條道路，而不要等到美國單邊主義在全球碰得頭破血流的時候再回到多邊體制WTO的框架下。



正如美國彼得森研究所前所長柏格斯滕所說：如果美國只有認為WTO能夠解決其更本性的關切時再回到WTO的軌道上來，那就遲了。



中國將繼續堅持走改革開放道路，不僅加大對多邊貿易體制和WTO的支持，維護世界貿易組織原則，還會繼續加大改革開放力度，以更高的開放水平加大多邊、雙邊、區域上的自貿組織建設，引領發展合作。



