網評：外界對第三次＂文金會＂有哪些期待？

中評社北京8月15日電／網評：外界對將舉行的第三次＂文金會＂有哪些期待？



來源：中國網 作者：李家成 遼寧大學轉型國家經濟政治研究中心研究員



8月13日，第4次南北高級別會談在板門店舉行。雙方商定，將於9月在平壤舉行第三次“文金會”，具體時間已經敲定，只是尚未公布。這引來外界諸多猜測，其中最大膽的猜測便是文在寅出席9月9日朝鮮國慶日的紀念活動。



這次朝方的參會人員構成耐人尋味，除了李善權之外，還有鐵道省副相金潤革、國土環境保護省副相樸浩英、民族經濟合作委員會副委員長樸明哲。不難看出，這次朝方的參會人員以負責南北經濟合作的官員為主，凸顯了朝方意欲打開南北經濟合作之門的打算。



即將舉行的第三次“文金會”，凸顯了南北雙方同心協力力圖掌握半島局勢主導權與主動權，進一步鞏固半島和解與合作的氛圍，推進年內發表終戰宣言的進程，推動金正恩出席預計於9月中下旬舉行的聯合國大會，從而實現金正恩訪美，與特朗普舉行第二次朝美首腦會晤，進而打通受阻的朝美無核化協商，化解無核化僵局。



由於此前朝鮮指責韓國在貫徹《板門店宣言》方面行動乏力，估計第三次“文金會”如果順利舉行的話，雙方可能會協商韓國解除對朝單獨制裁，重啟開城工業園區和金剛山旅遊區項目，推動南北鐵路互聯互通，打通東海線、西海線和京義線，為“半島經濟新地圖”的實現奠定基礎。公路與森林方面的合作也將跟進。



文在寅將努力說服金正恩採取進一步的無核化措施，比如公布無核化時間表或核試射清單，而金正恩則會努力促使文在寅積極落實《板門店宣言》，再次施展“借南通美”外交，通過文在寅說服特朗普發表終戰宣言，部分解除對朝制裁，乃至對朝實施大規模經濟援助。



今年以來半島高層會晤頻頻舉行，繼三次“習金會”後，將迎來三次“文金會”，乃至二次“特金會”。這與朝鮮國家戰略的大轉變有莫大關係。金正恩在《新年賀詞》中將朝鮮國家戰略由“核經並進”轉變為“經濟優先”，對外戰略由“封南通美”轉變為“借南通美”，並願意有條件放棄核武器，導致今年半島局勢發生巨變。



當然，韓國文在寅政府在其中也發揮了巨大的“破局者”和“居間斡旋者”作用。文在寅政府上台後，積極推行對朝接觸與緩和政策，邀請朝鮮參加平昌冬奧會，最終贏得朝鮮善意回應。在新加坡峰會行將崩盤之際，文在寅與金正恩舉行第二次“文金會”，遂促成金英哲訪美，以至換來“特金會”的如期舉行。



不過，半島和解與合作依然面臨強大的阻力。美國接連拋出朝鮮完全無核化的時間表，先是一年內實現朝鮮完全無核化，後是6－8個月銷毀朝鮮60%－70%的核彈頭，一再要求朝鮮採取新的無核化措施。按照目前朝鮮無核化的進展速度來看，這顯然是不切實際的非分之想。



另一方面，美國仍在維持對朝制裁，對破壞聯合國安理會對朝聯合制裁的行為施壓。韓國便是在這種壓力下禁止曾運朝煤入韓境的船只再次進入韓國港口。而長期進行地方經濟視察的金正恩，顯然對制裁局面強烈不滿。矢志發展經濟的金正恩，由於美國主導的對朝制裁的“緊箍咒”效應，一直無法打開經濟發展的局面。



朝鮮先後炸毀豐溪裡核試驗場、拆除東倉裡衛星發射場，展示了無核化的決心與意志，但美國不為所動，依然維持對朝制裁，沒有進行任何回報的表示，既沒有發表朝鮮期待已久的終戰宣言，也沒有進行人道主義援助。這讓朝鮮很失望。



可以說，美朝對對方都抱有很高的期待，也對對方有很深的失望情緒。這顯然不是韓國所樂見的，也非朝鮮所喜見。雙方都希望通過第三次“文金會”實現局勢的進一步好轉。



9月朝鮮半島及其周邊地區將會有一系列大事件發生，值得外界期待。



今年9月9日是朝鮮建國70周年的紀念日。朝鮮每隔10年會舉辦盛大的閱兵式等一系列建國紀念活動，今年也不會例外。近日，朝鮮已經通過各大旅行社發出了平壤所有賓館停止接待外國遊客的通知，進行大維修以保障朝鮮建國70周年活動的順利舉行。



東方經濟論壇也將於9月在俄羅斯海參崴舉行，金正恩可能會出席，與普京舉行會晤，並謀求減輕對朝制裁乃至進行對朝援助。此前，朝鮮高麗航空有5架飛機罕見地出現在海參崴機場。



如果第三次“文金會”取得積極成果，那麼第二次“特金會”將可能於9月在華盛頓舉行。屆時，無核化進程或將得以進一步推進，半島局勢將進一步緩和。



