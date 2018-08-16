仇開明：三個因素影響兩岸關係走向

仇开明 中評社北京8月16日電（記者 徐夢溪）海峽兩岸關係研究中心主任仇開明表示，目前，影響兩岸關係的因素主要有以下三方面，一是兩岸實力對比的不斷拉大，二是兩岸經濟文化社會交往的繼續推進，三是美國打“台灣牌”的力度更趨加強。



仇開明是於10日在中評社北京總部出席中評思想者論壇期間做出上述表述。本次論壇由中評智庫基金會和中國評論通訊社主辦、以“東亞視野下的台灣動態”為主題。



第一，大陸綜合實力與台灣對比呈現壓倒性優勢。兩岸關係發展的根本因素在大陸的發展進步，這是決定兩岸能否走向統一的決定性因素。從兩岸綜合實力看，1992年大陸GDP為台灣的兩倍，2000年是台灣的四倍，到2008年增加到10.9倍，2017年達到21倍，甚至深圳市的財政收入都已超過台灣，大陸因素對台灣發展的影響與制約日益凸顯，且呈現不斷拉大的“一邊倒”趨勢。



同時，蔡當局治理失敗和政治內耗加劇了台灣的衰落。民進黨一上台即大搞政治鬥爭，假借各種名義清算國民黨，力圖在組織上消滅對手；蔡當局推行的公共政策左支右絀，兩面不討好，“一例一休”、能源政策、“年金改革”等飽受詬病，引發民眾疏離、民調沉淪。台灣這種沒落趨勢與大陸發展進步勢頭形成鮮明對比，民眾對台灣引以自豪的“民主政治”也失去了信任，這都使兩岸之間實力對比進一步拉大。



第二，兩岸經濟文化社會交流發展符合島內民眾需求雖然民進黨當局堅持“鎖島”政策，不主動與大陸往來，但大陸在處理兩岸關係上，始終秉持以人民為中心的發展思想今年2月底，大陸出台了“31條措施”，為台灣同胞在大陸生活、學習、工作提供了很大便利。雖然大陸也存在競爭也面臨各種挑戰，但在台灣青年群體看來，大陸仍是一個重要的平台，是施展才華的舞台，對他們吸引力很大。“31條”的出台剛好響應了這些群體發展的剛性需求，成為兩岸交流的新契機和新氣象。儘管目前台灣當局出台了一些限制措施但並未從根本上化解台灣青年的生存困境和發展需要。



仇開明指出，台灣當局如果不改弦更張，調整“遠陸親美”的政策導向，就難以在大陸發展中獲得更大的發展空間，島內經濟發展窘境將難以從根本上改變，有關限制兩岸交流的政策也只能是緣木求魚，無功而返。

