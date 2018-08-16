馬祖三巨頭推銷美景　藍眼淚一定要看

暑假是旅遊旺季，馬祖風情更是遊客首選。（中評社 黃文杰攝） 中評社基隆8月16日電（記者 黃文杰）由連江縣政府與中華電信、“經濟部”工業局”共同推動“馬祖海上交通旅遊e點通服務”，15日下午在基隆長榮桂冠舉行成果發表會，包括連江縣長劉增應、議長張永江以及國民黨“立委”陳雪生，府會“三巨頭”都到場，大力促銷包括CNN評選世界15大奇景之一的馬祖藍眼淚，很多秘境等待大家來親身體驗。



馬祖列島位於台灣海峽正北方，面臨閩江口、連江口和羅源灣，距中國大陸最近點約9.25公里。主要由南竿島、北竿島、高登島、亮島、東莒島、西莒島、東引島、西引島及其附屬小島共計36個島嶼、礁嶼組成，面積29.6平方公里，居民僅1萬3千多人。



有著“四鄉五島”之稱的馬祖，因列島群眾多，各擁不同的的風景特色，馬祖藍眼淚是CNN評選世界15大奇景之一，每年4月到8月是好發期，看到爆量機會難得，可遇不可求。



馬祖隨著藍眼淚的追淚熱潮，帶來一波波的遊客，為方便遊客更容易來馬祖“卡蹓”（遊玩），由連江縣政府指導與中華電信執行“打造馬祖智慧島嶼e點通”下午發表成果。



這次推出“馬祖e點通”旅遊入口網，搭配手機“馬祖e點通”APP，讓旅客從海上交通訂位購票系統開始，到自由行旅客所設計之“My Trip行程規劃”，每個景點都有豐富圖文、影音介紹，等於身旁有專屬的數位導遊，搭船、搭飛機，都有即時動態資訊，不再是資訊爆炸，卻不知如何下手。



會場播放馬祖旅遊精彩短片，國民黨“立委”陳雪生上台致詞，坦言每次看到自己家鄉的美都好感動，還說起馬祖除了藍眼淚，其實還有很多秘境等待開發。



陳雪生介紹北竿機場旁“塘后道沙灘”，也是全世界少有美景，連結塘岐、后沃兩村，過去漲潮只見一條小徑露出，等海水退潮，兩側沙灘逐漸裸露，潮來路隱，潮去灘顯，是相當特別的“沙連島”，現在雖然中間築起了一條道路，但是這種自然景致的秘境，只有親眼來看最值得。他說，明年華信航空也會進駐馬祖，機位一位難求可以改善。



連江縣長劉增應說，縣政府正在開發新的秘境與景點，分享給來馬祖的遊客，北海坑道以及海上欣賞藍眼淚的行程，大受歡迎，藍眼淚過去是配合潮水潮汐及閩江水，才有的難得奇景，現在縣府與海洋大學合作培育，遊客一年四季都可以欣賞藍眼淚，在生態館可以欣賞夢幻的美景。



劉增應表示，現在有了“馬祖e點通”，不僅讓台灣遊客也讓全世界都甚認識馬祖、欣賞馬祖、愛上馬祖，馬祖的美景、美酒與美食，等你來。



連江縣議長張永江表示，這幾年馬祖的改變，有目共睹，過去被視為“不可能”，現在都陸續辦到，當中有兩項民生事項，對馬祖意義深遠，一個是黑貓宅即便，一個星巴克。



張永江說，當初遊說企業來馬祖開店或提供服務，可能被視為“慈善事業”，畢竟不容易賺錢，不過星巴克已經在馬祖開店，意味“這裡沒有戰爭”，也真正賺到企業名聲，就算企業虧本，但是馬祖人樂意幫忙打廣告。