粵港澳大灣區會議　港澳特首出席

香港行政長官林鄭月娥此次訪京出席粵港澳大灣區建設領導小組第一次會議期間會見傳媒。（中評社 李娜攝） 中評社北京8月16日電（記者 李娜）粵港澳大灣區建設領導小組第一次全體會議於8月15日在北京舉行，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正任組長。香港特首林鄭月娥及澳門特首崔世安均擔任小組成員，這是首次有港澳特首被納入中央決策組織，也是粵港澳大灣區建設領導小組首次正式亮相。出席會議的還有國家發改委主任何立峰、廣東省委書記李希、國務院港澳事務辦公室主任張曉明、國務院常務副秘書長丁學東、國家發改委副主任張勇、中宣部副部長孫志軍等。



出席粵港澳大灣區建設領導小組首次會議是林鄭此次訪京的重要行程，林鄭在會議中表示，此次兩位特區行政長官能以小組成員直接參與大灣區的頂層設計和中央部委的協調統籌，本身就是一個創新和突破的安排。香港特區政府會用好這個身分，發揮香港優勢，融入國家發展大局。



林鄭強調，“一國兩制”是粵港澳大灣區的獨一無二特色，亦是粵港澳大灣區邁向國際的重要基礎。香港融入粵港澳大灣區發展，事實上是豐富了“一國兩制”的實踐，有利於保持香港的長期繁榮穩定，特區政府一定會抓緊機遇，全力配合推進粵港澳大灣區建設。



以下是林鄭月娥出席粵港澳大灣區建設領導小組第一次全體會議開場發言全文：



尊敬的韓正副總理、尊敬的各位領導、各位同事︰



香港特區政府感謝中央成立粵港澳大灣區建設領導小組，為推進粵港澳大灣區建設提供頂層設計，並加強對大灣區發展的統籌協調。粵港澳大灣區建設要取得成功，有賴制度創新和政策突破，兩位特區行政長官能以小組成員直接參與大灣區的頂層設計和中央部委的協調統籌，本身就是一個創新和突破的安排。香港特區政府會用好這個身分，發揮香港優勢，融入國家發展大局。



去年七月一日，習近平主席在香港發表重要講話。習主席說，香港經濟發展面臨不少挑戰，傳統優勢相對減弱，新的經濟增長點尚未形成。習主席提出支持香港在推進“一帶一路”建設、粵港澳大灣區建設等重大發展戰略中發揮優勢和作用。同日，發改委及粵港澳三地政府簽署《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》。一年來，在習主席親自謀劃、親自部署、親自推動下，中央相關部委及粵港澳三地政府合作推進大灣區建設，取得良好進展。

