中評現場：林鄭介紹領導小組首次會議成果

15日下午，林鄭月娥在京會見傳媒（中評社 李娜攝） 中評社北京8月16日電（記者 李娜）8月15日，香港特區行政長官林鄭月娥首次以小組成員身份出席粵港澳大灣區建設領導小組第一次全體會議，當天下午，林鄭來到香港政府駐京辦事處會見傳媒，說明領導小組會議的有關情況。



林鄭月娥表示，粵港灣大灣區建設領導小組是專門為粵港澳大灣區的建設提供的中央頂層設計，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正擔任領導小組的組長，辦公室設於發改委。此次港澳特首作為小組成員，這也是首次有港澳特首被納入中央決策組織，今後可以直接透過港澳辦向領導小組辦公室提出一些意見、議程、調研等提交文件給領導小組討論。所以，林鄭表示往後特區的工作會很實在。



在會見傳媒現場，林鄭向記者介紹了粵港澳大灣區建設領導小組第一次全體會議與香港有直接關係的兩項具體成果及下一階段工作部署等情況。



第一項成果是領導小組確定了中央是支持在粵港澳大灣區建設一個國際科技創新中心，加強粵港澳三地在創新和科技方面合作。其中，中國科學院將會在香港成立一個院屬研究機構，安排中科院轄下兩個研究所——廣州生物醫藥及健康研究院以及北京的自動化研究所，這兩個重要的科研機構將會落戶香港科學園。二是科技部將會與香港創新及科技局簽訂一個內地與香港科技合作的安排，涵蓋範圍包括科研、人才培育、成果轉化和科普教育等各方面。三是中央同意按香港的建議在香港成立大灣區院士聯盟，香港有多達四十多位兩院院士，可以說是在粵港澳大灣區裡院士密度最高地區，成立大灣區院士聯盟可以讓整個大灣區裡的兩院院士可以多些交流合作、多些科研方面的共同項目，亦可以一同做多些青年科研教育工作。



第二項成果是有關便利香港及澳門居民在內地發展，這是遵循國家主席習近平在去年七月一日在香港的重要講話中提出要求各相關部委陸續出台一些便利港澳居民在內地讀書、就業及生活的措施。過去已經公布了部分措施，包括在車站使用一些可識讀回鄉證的取票及售票機、內地工作的香港人可以申請繳存住房公積金、全面取消港澳人士在內地就業要申請許可等。



林鄭表示領導小組已經同意特區可以積極研究、出台一些具體措施，比如大幅減低在粵港澳內的通訊漫遊費用、簡化港澳居民在大灣區內開立銀行戶口、香港的電子錢包是否可以在粵港澳大灣區內地城市使用等便利港人措施。



林鄭表示，今後特區會啟動有關粵港澳大灣區裡的相關宣傳工作，希望香港市民能夠加深對於粵港澳大灣區各方面機遇的認識，從而可以好好掌握到有利於他們發展或生活條件方面的措施。

