邱師儀：特朗普反覆被看透　台人務實看台美

東海大學政治系副教授邱師儀。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中8月16日電（記者 林谷隆）東海大學政治系副教授邱師儀接受中評社訪問表示，特朗普簽署《2019國防授權法》是正式法案，有助於美國對台軍售的正當性與法制化，這對美中台三邊而言，是一個美國傾向台灣的政策。隨著美國期中選舉在年底登場，美中衝突對峙會越演越烈，從經貿戰到安全議題衝突的發展是可以預期，對於民調低迷的蔡英文而言，也想藉台美關係提升，來拉民意支持度。但台灣人已經看透特朗普的反覆，所以會更務實來看台美關係。



邱師儀，美國內布拉斯加州大學林肯分校政治學博士，現任東海大學政治系副教授，曾任美國內布拉斯加州大學林肯分校講師，研究專長美國社會議題、立法過程、民意調查、媒體關係與危機處理、政治心理學、“國會”研究等。



邱師儀表示，特朗普簽署《2019年國防授權法》”（NDAA）對台灣的影響，未來台灣可以更正當化向美國購買高階的軍備，也讓特朗普不用有顧慮，可以賣更多軍備給台灣，長期而言，《國防授權法》是法制化美台軍事關係。



邱師儀提到，中國大陸跟美國發生貿易衝突，最近又發生土耳其事件，特朗普為了保持共和黨的執政優勢，可預期越接近美國期中選舉，美方對中國的恫嚇力道會越來越大。中國不應該跟美國硬碰硬，如果火車對撞，可能對雙方都會相當不利。



邱師儀向中評社強調，對於台灣而言，因為蔡英文民調很差，所以蔡希望藉由台美關係提升，來拉抬在台灣的民意支持度。關鍵是台灣人從特朗普幾次變來變去當中，已經學到經驗，所以民間會更務實來看待台美關係



邱師儀認為，蔡英文要選舉，特朗普也要選舉，蔡要面對深綠“台獨”支持者，特朗普也要面對美國藍領勞工階級，所以這兩個領導人面對鐵桿支持者，都想要“有所交代”，所以美中衝突對峙會持續升高，一直到選舉前都會有爆點。

