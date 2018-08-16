蔡英文過境美國黨旗飄揚　張顯耀：自己做小

張顯耀認為蔡英文出訪，自我做小為黨主席出訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月16日電（記者 張嘉文）蔡英文出訪巴拉圭和貝里斯，日前過境美國洛杉磯接受僑胞歡迎時，滿場幾乎都是民進黨黨旗，“中華民國國旗”卻寥寥可數。對此，前陸委會副主委、前立委張顯耀接受中評社訪問時表示，蔡英文出訪應先是“中華民國總統”身份後才是民進黨主席，看不到“國旗”反而凸顯蔡自我禁錮的扭曲現象，蔡出訪自我做小為黨主席出訪，環顧世界也只有她做得出來，這種傻事下次還是別幹了。



蔡英文正在進行9天8夜的“同慶之旅”，美西時間12日過境美國洛杉磯與僑胞座談、進行晚宴等。而蔡英文抵達下榻飯店時，台僑熱烈在飯店門口迎接，現場只有少數青天白日旗，但卻有非常多的民進黨黨旗在現場。



對此，張顯耀表示，歡迎蔡英文的僑胞持民進黨黨旗我們可以理解，但外館沒做出適當的勸說，與對應的作為就難以認同。



張顯耀指出，不論以“中華民國”之名，還是民進黨一貫用台灣之名，從事外交事務與對外關係，都必定先碰觸“兩岸關係”問題，“中華民國”現有“邦交國”如此，非“邦交國”更是必然，而自從蔡英文執政以來，兩岸關係從停滯的冷和平，逐漸轉變成冷對抗，緊張的氛圍漸漸升高。



他指出，北京在經過蔡政府上台後的觀察與等待，見證蔡政府在台灣內部積極的去中國化作為，以及對兩岸關係採取敵視導向，北京對蔡政府的耐心已經耗盡，也開始封鎖台灣的對外活動空間，回應台灣“邦交國”意欲與中國建交的要求，兩岸關係的外交休兵正式劃下句點。



張顯耀說，民進黨完全執政後專注擢取執政時的政治利益，以改革為名醉心於內部政治鬥爭，拿出來的只有繼續執政口號，卻看不到要將“國家”引領到何種境界的願景，完全無視於外在環境變化對“國家”之嚴厲挑戰、以及兩岸關係逆轉對台灣生存的關鍵意義，更沒有對未來壯大“國家”、精進“國家”的規劃與願景。很明顯的是，從體認國際現實政治路線對兩岸關係定義，從來就不是民進黨的政策選擇，也揭示民進黨始終沒有“中央”執政能力的現實現況。



張顯耀也提到，蔡英文的內、外執政困局，說到底就是沒有積極處理兩岸政治僵局的智慧與勇氣，而影響決策思維，及對國際形勢變遷與“國家”發展戰略的誤判與偏執。究竟應持續執著於充當美、日圍堵大陸的“棋子”，或務實應對挑戰，扮演開創兩岸新局的“棋手”，打破目前內政、外交所陷入的困境，其實，蔡英文還有時間，就在蔡英文的一念之間。而出訪不見“國旗”只見黨旗等同自我矮化成黨主席出訪，這種傻事下次還是別幹了。