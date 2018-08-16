e點通APP遊馬祖　一次搞定吃喝玩樂

“馬祖 e 點通”旅遊入口網，與搭配手機“馬祖 e 點通”APP，到馬祖旅遊更方便。（中評社 黃文杰攝） 中評社基隆8月16日電（記者 黃文杰）有“四鄉五島”之稱的馬祖，因列島群眾多，各擁不同的的風景特色，旅客想到馬祖東引、南北竿旅遊，光是航班訂票取票，以及往返時間，很難掌握，現在“馬祖e點通APP”，規劃馬祖海上交通旅遊e點通服務，提供航運即時動態，讓旅客到馬祖遊玩，只要點入馬祖e點通APP，就能一次搞定在馬祖的吃喝玩樂。



馬祖列島位於台灣海峽正北方，面臨閩江口、連江口和羅源灣，距中國大陸最近點約9.25公里。主要由南竿島、北竿島、高登島、亮島、東莒島、西莒島、東引島、西引島及其附屬小島共計36個島嶼、礁嶼組成，面積29.6平方公里，居民人口僅1萬3千多人。



這次連江縣政府、中華電信、“經濟部”工業局合作推動“打造馬祖智慧島嶼e點通”計劃，以“掌握交通、科技觀光”為目標，完成速度比金門來得快。



馬祖既然是離島，島與島之間的聯繫，需要搭船，最讓連江縣長劉增應滿意的是：“馬祖海上交通訂位購票系統”。



過去離島航線多數僅能透過現場排隊、電話、旅行社方式依目的地不同訂票。



即使到了馬祖，北竿到南竿或東引、莒光，為了搭船，必須要壓縮旅遊時間，提早到碼頭購票，也不確定是否能買到船票的困擾。



現在台馬航線、莒光航線已優先導入雲端船舶訂票，可輕鬆透過網頁與APP完成交通旅遊規劃，並可透過信用卡、悠遊卡等方式多元支付，現場還可選擇多元取票輕鬆登船。



全新設計的“船舶快速訂票”功能訂購船票，一站式服務，將讓遊客搭船往返島嶼間更便利。



劉增應說，這對於馬祖居民和觀光客來說，算是飛躍性的大改變。



“馬祖e點通”的即時性的動態資訊，各項往返馬祖的交通資訊查詢，從搭車、搭飛機到搭船無所不包，可說是“陸海空”任我行。



手機APP或入口網站，可依前來馬祖自由行旅客，提供“My Trip行程規劃”設計，包括規劃景點、食宿與交通等每日行程，不但行程客制化，每個景點都還有豐富的圖文、影音介紹，等於有專屬數位導遊隨時在身旁。



當然“馬祖e點通”，也為喜歡團體旅遊的民眾設想周到，提供各式各樣馬祖的團體旅遊行程、在地商品選擇訂購。



到哪裡買特產？可以購買免稅品嗎？不知道有什麼可以買？用馬祖e點通就可得知有哪些熱銷商品與特產資訊，不用到處奔波與詢問，資料查得滿天下。