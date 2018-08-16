許信良：台灣可主動與大陸建立某種關係

面對美中對抗，許信良認為台灣可以主動與大陸建立某種關係。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月16日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普簽署《國防授權法》，中國大陸國台辦嚴詞要求涉台條款不得實施。民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良15日表示，中國大陸要了解，美國要通過《台灣旅行法》或是《國防授權法》，我們能拒絕嗎？能對美說拜託你不要嗎？對於我們來說是無可奈何的事情，中國大陸要懲罰我們是不理性。他強調，中國大陸要體諒別人的處境，否則對自己沒有好處，他也認為，台灣也必須要主動與大陸建立某種關係，這種智慧我們要學習。



許信良15日參加“向黃信介先生致敬，紀念黃信介90誕辰音樂會”宣傳記者會，後會面對中評社詢問該議題，做上述表示。



許信良對中評社說，美中對抗是長遠的事情，不是一、兩年，甚至十年內可以解決，美中對抗會主導歷史格局，不容易分出結果。全世界都處於這樣環境，也都有很大壓力，日本、韓國都有壓力，只是台灣壓力更大。



他表示，中國與美國強國之間競爭，會主導未來歷史格局，全世界也都可能捲進去，但全世界誰都不願意選邊站。他提及，最近訪問韓國，韓國也不願意選邊站，難道歐洲願意選邊站嗎？理由很簡單，全球化是趨勢，中國大陸也是很大市場，誰都不願意失去任一邊市場，中、美雙邊市場大家都要。



許信良指出，“要人家選邊站，很沒有道理”，全世界不願意看到美中對抗，也不願意看到餘波波及到全世界，這個狀況下我們本身的困難，與世界各國一樣，“只是我們受害更大”。“美國對我們好，中國大陸就懲罰我們”，《國防授權法》通過，美國這麼做，沒道理我們要成為受害者，“台灣不能選邊站，也不要選邊站”，大家都不希望中美繼續對抗下去，這也是台灣的立場。



至於台灣應該要怎麼做，才不用選邊站？許信良說，可看別人怎麼做，日本是美國在亞洲最大盟友，美國當然也要日本選邊站，因為是美國最重要同盟，但日本首相安倍晉三還是希望訪問中國大陸，也希望邀請習近平訪問日本，連美日親近為盟友關係，面對美中對抗，日本都不選邊站，這是理性態度。



他強調，中美兩強對抗，我們也無能為力，“美國要對我們怎樣，也不是台灣有能力促成”，中國大陸懲罰我們是不理性，中國大陸不能因為美國主動提昇台灣關係，就懲罰我們。中美對抗會傷害全世界，選邊站首先受害，選一邊就失去另一方市場，“兩邊任一方壓力，台灣都吃不消”。台灣很困難，但是要了解別的國家，怎麼處理面對中美對抗，我們要更謹慎。

