日媒：文在寅就對日關係煞費苦心

中評社香港8月15日電／圍繞慰安婦問題，在今年起韓國政府定為向國內外傳遞受害記憶紀念日的14日，總統文在寅在相關儀式的演講中未正面指出日本的加害責任，顧及到了日本。共同社指出，其背後有著認為在朝鮮無核化及構建和平體制方面需要日本合作的判斷，但之前呈“凍結”狀態的戰後索賠訴訟出現新的動向，根據其走向也可能成為新的導火索。對日關係的困難不斷增加。



“只有老奶奶們的尊嚴和名譽得到恢復，心靈的創傷癒合之際才是（慰安婦問題）得到解決之時。”



晴朗的天空下，文在寅在中部天安舉行的儀式上的演講中，表現出對原慰安婦女性們的體諒之意。不過並未提及以“未能解決”該問題為由實際上廢棄的2015年日韓政府間共識，並避免刺激日本。



之前曾有觀點認為出席儀式本身可能成為使對日關係緊張的因素，預計文在寅不會參加。可是在未能兌現提高最低工資額的競選承諾、經濟政策上也未取得成果的情況下，文在寅的支持率今夏出現下滑，本月在上任以來首次跌至50%多。此外其身邊人士被調查等負面情況不斷。



儘管意識到輿論而出席了儀式，但在演講中顧及到日本而未深究該問題，文在寅可能是以這種方式欲盡力維持平衡。



另一方面，日方最近對與日本殖民統治相關的訴訟在韓國將重啟審理一事繃緊了神經。



日韓間1965年簽署了《日韓請求權協定》，規定關於殖民統治的韓國個人索賠權問題已“完全且最終”得到解決。然而韓國最高法院2012年在原被征勞工等控告日本企業的訴訟中，作出了個人索賠權並未消失的判斷。基於該判斷，地方法院和高等法院紛紛作出日企敗訴的判決，但最高法院未推進作出確定判決的上訴審程序的狀態則一直持續。



其背後浮現出這樣的疑雲，即急於恢復對日關係的前朴槿惠政府曾要求最高法院對被征勞工訴訟延期作出判斷。檢察部門已將調查網擴大至前朴槿惠政府的中樞，包括向作為知情人、曾參與2015年日韓共識的時任外長尹炳世了解情況等。



最高法院今年7月決定被征勞工訴訟的審理由13名法官組成的合議庭作出判斷，將與近期重啟審理。如果沿襲2012年最高法院的判斷及追隨的下級審理的判決結果，日方必將認為動搖了1965年協定的實效性而強烈反對，歷史問題再次擴大的情況將無法避免。