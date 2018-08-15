劉鶴出：推動全球機器人領域開放合作發展

中評社北京8月15日電／2018世界機器人大會開幕式15日在北京舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴出席並講話。中共中央政治局委員、北京市委書記蔡奇，全國政協副主席、中國科協主席萬鋼出席開幕式。



新華社消息，劉鶴指出，機器人是當前科技變革的最重要領域之一，將對人類社會的生產模式和生活方式產生深刻影響。當今世界，在人口和社會結構變化、由“科”到“技”變革加快、經濟發展迫切需要新增長點的背景下，機器人發展受到廣泛重視。當前機器人領域發展呈現出一些趨勢性現象，機器人產業發展明顯加快，機器人與新一代信息技術深度融合，應用範圍不斷拓展，機器人領域的國際協作更為密切。



劉鶴強調，促進中國機器人領域持續健康發展，要從中國實際出發，堅持需求導向，堅持以人民為中心，不斷提高供給質量和水平。要處理好政府和市場的關係，發揮市場配置資源的決定性作用，允許自由思考和充分探索，創造公平競爭的市場環境，堅定不移加強知識產權保護。要大力加強教育，培養更多機器人領域發展所需人才，努力提升國民教育水平，適應機器人時代的新要求。要妥善應對道德倫理和法律法規方面提出的新問題，趨利避害。要積極開展國際合作，與世界各國攜手應對諸多共同挑戰，推動構建人類命運共同體。