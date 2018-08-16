日方不滿慰安婦像　謝龍介：道歉有這麼困難

全台首座慰安婦銅像立於台南市中正路與忠義路口。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南8月16日電（記者 趙家麟）台灣首座慰安婦銅像14日在台南市揭幕，日本“內閣”官房長官菅義偉15日在“內閣”會議後的記者會上表示“極為遺憾”。日本台灣交流協會高雄事務所主管也赴台南市府關切此事。中國國民黨台南市黨部主委謝龍介15日接受中評社訪問表示“對台灣女兒做出這樣的事，一個道歉有這麼困難嗎？”對菅義偉所言，他認為蔡英文、賴清德應該好好的做出回應才是！



台灣首座慰安婦銅像位於台南市中正路與忠義路口、中國國民黨台南市黨部旁的小廣場。銅像所在的週邊有許多日據時期的古蹟建築，也是觀光客到訪的熱區。15日，台南下著間歇大雨，成了新聞焦點的銅像，還是吸引過往人車的目光，不少人駐足閱讀說明文字、拍照。



慰安婦銅像所在地，本來是國民黨台南市黨部外的停車空間，現在改成了慰安婦銅像廣場，市黨部除了既有的保全監視系統外，並沒有特別對銅像區域加裝監視器，慰安婦銅像在小廣場度過了兩天，除了比過去多了一些人駐足、拍照外，沒有特別的異狀。黨部表示，預計16日會進行基座安裝。



銅像14日的揭幕儀式，吸引了大批日本媒體採訪並做了大幅的報道，引起日本官方高度關注，日本“內閣”官房長官菅義偉針對對台南市設置的慰安婦銅像表示“極為遺憾”外，“日本台灣交流協會”也有同樣回應的表態。此外，日本台灣交流協會高雄事務所主管今天確實前來台南市政府關切此事，並表達遺憾。市府則再度發布新聞稿，重申這是由國民黨一手促成、有政治盤算的選舉活動。



謝龍介向中評社表示，日本人做了這些惡行，協會立了慰安婦銅像是為撫平傷痛，期盼和解、化解仇恨，但不容歷史事實遭到扭曲；這件事就如出席銅像揭幕式的馬英九所言，日本政府要勇敢面對。



謝龍介指出，全世界有30多個國家都要求日本面對慰安婦歷史，如果台灣立慰安婦銅像就會對台日關係帶來負面影響，那麼這30幾個國家也因為慰安婦的議題而衝擊、影響雙邊關係？



他強調，日本為二戰時期的慰安婦應該真心道歉、賠償；“台灣慰安婦目前僅剩兩人，台灣的女兒遭受到如此的迫害，如果台灣人民都不站出來講話，那才是台灣的悲哀。”



針對日本“內閣”官房長官菅義偉此時說出“極為遺憾”，謝龍介認為，菅義偉這麼說“適得其時”，蔡英文、賴清德應該好好的做出回應才是！台灣在日本311災難踴躍捐輸，我們可以親日、友日，但不能抹煞歷史事實，“對台灣女兒做出這樣的事，一個道歉有這麼困難嗎？”



針對台南市政府連續兩天發佈新聞稿，直接全台首座慰安婦銅像立在台南，是國民黨一手策劃的政治活動說法，謝龍介表示，慰安婦受到迫害，卻扯到政治動機，是台灣人的悲哀；婦安慰是20世紀最大的人權事件，現今的恐怖組織伊斯蘭國（IS）就還有戰爭的性奴，大家都在極力譴責，市府新聞及國際關係處長許淑芬身為政務官，對於慰安婦的重大人權議題，卻硬指是政治、選舉活動，這是台灣人的悲哀，實不值一駁。



台南市政府於14日、15日兩度發出新聞稿，由市府新聞及國際關係處長許淑芬代表發言重申，慰安婦銅像揭幕活動是由國民黨一手規劃進行，活動的舉辦地是在國民黨台南市黨部，雕像的放置地是國民黨的土地，台南市慰安婦人權平等促進會也是在今年2018年4月在國民黨主委的協助之下成立，揭牌的是國民黨前主席馬英九，從組織成立、活動規劃宣傳，都是國民黨一手促成，是國民黨的政治活動。