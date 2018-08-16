中評鏡頭：台中搜救犬　可愛萌犬大公開

年初花蓮地震時，再統帥飯店瓦礫堆中找到受困者的搜救犬“鐵雄”，不執勤時，就是一支萌狗。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中8月16日電（記者 林谷隆）年初花蓮發生7級大地震，台中市派出搜救犬隊趕到花蓮救災，搜救犬“鐵雄”更在統帥飯店瓦礫堆中找到受困者，讓民眾印象深刻。台中市搜救犬隊15日開放給媒體採訪，讓外界了解台中市搜救犬的訓練環境，還有台灣搜救犬與國際接軌情況，也讓我們看到“鐵雄”與其他搜救犬活力充沛，可愛模樣萌翻人。



隸屬台中市消防局的台中市搜救犬隊在2018年1月8日進駐光復新村，所使用的培訓場跟廳舍，原本都是台灣省政府的老眷舍，如今整個光復新村已經成為台中市眷村活化的熱門景點，常有旅客的老屋間拍懷舊，在搜救犬隊進駐後，每到假日常會遇到遊客來搜救犬隊外，看看訓練有素又可愛的搜救犬。



台中市搜救犬隊共有8隻搜救犬，其中有3隻已經取得國際搜救犬認證，可以支援外國搜救需求。挑選一隻合適的搜救犬，首要條件就是要活潑好動，全身有用不盡的活力，才能在緊急災難中，爭分奪秒拯救出生還者。因為搜救犬培育不易，從犬隻社會化到具備搜救能力，需要好幾年，所以搜救犬真正執勤期，只有短短四年。



台中市政府消防局表示，搜救犬隊是消防局新成立的單位，搜救犬在接受過完整搜救訓練後，“鐵雄”在0206花蓮震災，才能成功找到震災受困民眾，表現非常傑出，也受到社會大眾矚目與肯定。