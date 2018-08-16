林鄭：西九站買內地段高鐵票手續費大幅降低

香港特區行政長官林鄭月娥15日下午會見傳媒（中評社 李娜攝） 中評社北京8月16日電（記者 李娜）香港特區行政長官林鄭月娥8月14－16日訪京。15日上午林鄭首次以小組成員身份出席粵港澳大灣區建設領導小組第一次全體會議，當天下午，林鄭來到香港政府駐京辦事處會見傳媒，說明領導小組會議的有關情況。



會見傳媒現場，林鄭談到廣深港高鐵香港段的營運情況，她表示廣深港高鐵香港段開通，具體的營運安排應該在本月內。“我聽到很多香港市民都說手續費可否盡量減低，經過我們多方努力，鐵總也很幫忙。”林鄭向媒體公布了一項受歡迎措施——高鐵開通之後，西九龍總站將會有五個櫃檯出售內地段的高鐵車票，手續費亦大幅下降。



調整後的收費如下：如購買的內地段車票價格為二百元人民幣以下，只收十元港幣手續費；如果是二百至三百元以下人民幣的車票，收取二十港幣手續費；如果是三百元人民幣或以上的車票，便收三十港幣。



林鄭此次訪京主要是出席粵港澳大灣區建設領導小組第一次全體會議，此外還有安排前往中國鐵路總公司，就鐵總在廣深港高鐵香港段的營運中的提供的大力協助和支持向鐵總陸東福總經理表示感謝，林鄭表示還將邀請陸東福總經理在九月下旬出席廣深港高鐵香港段開通儀式。