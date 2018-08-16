日方要求拆慰安婦像？台南市府：告知須依法

全台首座慰安婦銅像立於中正路、忠義路口的中國國民黨台南市黨部旁小廣場。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南8月16日電（記者 趙家麟）台灣首座慰安婦銅像14日在台南市揭幕，台南市政府15日向中評社證實，日本台灣交流協會高雄事務所主管15日確實前來台南市政府關切此事，並對銅像及現場說明牌內容表達烈遺憾。台南市代理市長李孟諺向日方表達銅像設在中國國民黨的土地上，任何作為都要依法行事，日方表示完全理解。



對於日方是否提出移置或拆除銅像的要求？許淑芬表示，日方有表達對銅像和現場說明牌設置的強烈遺憾，代理市長李孟諺則表明雕像是設置在國民黨的土地上，台灣是個民主法治“國家”，政府的任何作為，都要依法行事，這一點日方也完全理解。



許淑芬表示，李孟諺還向日方表達台南市政府往後在各項對日交流活動上，會更加深化和多元，大多數台南市民對日友善好客，台南和日本的交流，希望不要受到此一國民黨一手策劃的政治事件的影響。



許淑芬說，台南這幾年來很努力做國際宣傳，獲得日媒報道並吸引許多日本觀光客前來，如果因為有了一座慰安婦銅像而造成日本人不願來台南，實在非台南市民之福。



8月14日是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會舉行台灣首座慰安婦銅像揭幕儀式，邀請馬英九出席，銅像就設於台南市中正路與忠義路口、中國國民黨台南市黨部旁的小廣場。銅像所在的週邊有許多日據時期的古蹟建築，也是觀光客到訪的熱區。



日本“內閣”官房長官菅義偉、日本台灣交流協會15日都對台南市設立首座慰安婦銅像表達“極度遺憾”，日本媒體也大幅報道之外，台南市政府新聞及國際關係處處長許淑芬也向中評社表示，日本台灣交流協會高雄事務所主管15日確實前來台南市政府關切此事。