兩岸媒體山東聯合採訪啟動　回望齊魯好風光

回望齊魯好風光魯台媒體記者聯合採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社山東8月16日電（記者 鄭羿菲）由山東省人民政府台灣事務辦公室、大陸媒體魯網聯合舉辦的“回望齊魯好風光”魯台媒體聯合採訪15日在山東省濟南市啟程，採訪團8天的行程將途經山東省濟南市、濰坊市、煙台市、威海市及青島市等地，著重山東省改革開放40年來的發展與成就、當地台商台企現狀，與山東省獨特的自然和人文風光。



魯台媒體聯合採訪是從2010年開始舉辦，至今每年定期舉辦，而2018年魯台媒體聯合採訪活動的主題定為“回望齊魯好風光”，8天行程走訪山東省內5個市，其中濟南市、青島市為副省級市，而濰坊市、煙台市、威海市則是地級市。



15日首站行程，在魯台媒體記者們抵達濟南機場後，即前往山東省供銷合作社天鵝大廈進行魯台媒體座談會，山東省台辦副主任齊子明致詞，主辦單位魯商傳媒集團董事長孫超、總經理龐道鋒、魯網總經理兼總編輯王法爭等人都出席座談，並帶領魯台媒體參觀魯網。



回望齊魯好風光在16日上午參訪齊魯軟件園及山東高速五星級智慧服務區（無人商店），下午訪濟南方特東方神話（濟南非物質文化遺產園），並前往濰坊市；17日上午參訪台資企業濰坊中傳拉鍊配件公司、玉泉洼有機蔬菜種植園，之後前往煙台市。



18日上午在山東省煙台市參訪煙台市民間藝術博物館，晚上則前往煙台大學採訪首屆海峽兩岸大學生“齊魯文化營”的交流學生；19日上午前往威海市參訪威高集團，下午參訪南海新區；20日上午前往青島市參訪台屬企業二月二生態農場，下午參訪青島特瑞德電氣公司及上合峰會。



21日繼續留在山東省青島市，上午參訪台企大統紡織開發公司、台資青島和泉食品公司，下午則參訪膠州孔子六藝文化園；22日上午參訪完少海濕地公園後，結束聯合訪問團返程。



魯台媒體採訪記者在15日中午由桃園國際機場出發，搭乘山東航空，經過2個多小时的飛行，下午顺利抵達濟南機場。 本次“回望齊魯好風光”魯台媒體聯合採訪有包括魯網、大眾網、中國山東網等3家大陸媒體，和包括台灣中評社、聯合報、中天、TVBS、東森及古都廣播電台等6家台灣媒體參加，合計9家媒體、12位記者聯合採訪。

