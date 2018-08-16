蔡英文與中南美洲三元首同台　互動有限

蔡英文右方依序為烏拉圭總統瓦茲蓋斯、哥倫比亞總統杜克、瓜地馬拉總統莫拉雷斯莫拉雷斯與夫人。（中評社 楊騰凱攝） 中評社亞松森8月15日電（記者 楊騰凱）蔡英文“同慶之旅”15日來到此行重點行程，出席巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）就職典禮，蔡英文座位位於面對主講台右手邊，蔡英文右方分別坐著烏拉圭總統瓦茲蓋斯（Tabaré Vázquez）、哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）及瓜地馬拉總 統莫拉雷斯（Jimmy Morales）3位中南美洲國家元首，蔡英文僅與3人簡單寒暄，未有更多深入互動。



就職典禮在巴拉圭總統府後方廣場舉行，坐在蔡英文附近的國家元首，僅瓜地馬拉仍有邦交關係，當時蔡英文是4人中第一個到場的，第二個到場的則是烏拉圭總統 ，當時兩人有相互交談，接著哥倫比亞總統與瓜地馬拉總統也陸續到場，蔡與另兩人也簡單交談，其餘時間多是瓦茲蓋斯與杜克在低頭談話。



瓜地馬拉總統莫拉雷斯14日就已抵達巴拉圭，並與蔡英文進行晚餐會，府方認為，蔡與莫拉雷斯會中多數時間在敘舊，以及交換對國際情勢的看法，氣氛非常融洽，而且莫拉雷斯也把餐宴照片上傳到社群網站，顯示很重視與蔡英文的對談，才分享即時資訊給瓜國國人。



就職典禮結束之後，蔡英文也隨阿布鐸前往亞松森大教堂參加宗教祈福儀式，接著各國使團還將回到巴拉圭總 統府，向阿布鐸伉儷致賀，並舉行午宴，下午還有閱兵儀式。



晚間蔡英文將宴請巴拉圭僑胞，明日早上專機將離開巴拉圭，前往貝里斯。