山東省台辦齊子明：山東出台56條惠台措施

齊子明。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社山東8月15日電（記者 鄭羿菲）由山東省人民政府台灣事務辦公室、大陸媒體魯商傳媒聯合舉辦的“回望齊魯好風光”魯台媒體聯合採訪15日在山東省濟南市啟程，並率先由山東省台辦副主任齊子明召開魯台媒體座談會，齊子明也在致詞時點出，山東省經過改革開放40年，發展優勢其一是豐富的文化底蘊，其二則是山東省GDP位列全國第三，且山東還有很多可發展的地方。



齊子明指出，國務院台灣事務辦公室於今年2月發佈了31條惠台措施，在台灣引起很大的影響，為了落實這31條措施在山東落地生根，省台辦也在今天上午發布了56條措施，期望魯台媒體多宣傳。



“回望齊魯好風光”魯台媒體聯合採訪15日首站行程，在台灣媒體記者們抵達濟南機場後，即前往山東省供銷合作社天鵝大廈進行魯台媒體座談會，並由齊子明致詞，主辦單位魯商傳媒集團董事長孫超、總經理龐道鋒、魯網總經理兼總編輯王法爭等人都出席座談，並於會後帶領魯台媒體參觀魯商傳媒。



齊子明致詞時表示，他一看到台灣媒體來到山東就倍感親切，特別是他在去年12月到訪過台灣，也一一拜會各媒體，得到盛大熱情的接待，今天大家風雨兼程來到山東，而山東是一個文化底蘊比較多的大省，包括孟子、孫子、墨子與李清照等人都是山東先賢，所以山東特別在傳統文化上資源較豐富。



齊子明說，山東的GDP已超越7兆元人民幣，在各個省裡包含台灣，山東省的GDP位居第三（前三名為廣東、江蘇、山東），改革開放40年來山東發生很大的變化，但相對於較先進的地方，山東還是有很多可以發展的地方，所以去年中央在經濟、社會發展這方面給山東提出很高的要求。

