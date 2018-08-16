快評：台南立起慰安婦銅像　天地有正氣

中評社快評／14日在台南揭幕的全台第一座慰安婦銅像，刺痛了“去中媚日”者，也引來日人的關切。日本內閣官房長官菅義偉15日表示“極為遺憾”，日本台灣交流協會高雄事務所主管則赴台南市府關切此事，有說日方已施壓有關方面移除。



8月14日是國際慰安婦紀念日，8月15日是日本帝國戰敗投降日。在這樣的日子立起全台第一座慰安婦銅像，更吸引世人目光。前些年，韓國、美國、加拿大、澳洲、德國、香港等國家或地區都相繼設置了慰安婦雕像。從8月14日起，台灣也有了慰安婦雕像，也能讓人感受到正義和正氣。



台南設立慰安婦銅像，由台南市慰安婦人權平等促進協會與國民黨台南市黨部主委謝龍介等人發起，銅像由藝術家林坤銘製作，高約兩公尺，設立在台南市國民黨市黨部旁的空地，對面是台南市重要觀光景點、日治時期興建的林百貨。



國民黨一手促成慰安婦銅像的設置，這是值得大書特書之事。慰安婦銅像所在地，本來是國民黨台南市黨部外的停車空間，現在改成了慰安婦銅像廣場。銅像已在小廣場度過了兩天，除了比過去多了一些人駐足、拍照外，沒有特別的異狀。16日計劃進行基座安裝。



這座慰安婦銅像背面看板上，有中文、英文、日文、韓文等四國語言的說明，內容包括一九三七年日軍攻陷南京後，屠殺卅萬人的暴行。慰安婦人數在廿至四十萬之譜，聯合國人權委員會認定這些人被當成性奴隸。



台灣現只剩兩位慰安婦阿嬤，迄今等不到日本道歉與賠償。慰安婦的血淚史，不能忘記！