美中國家利益可否兼容？美34位專家如是答

美中國家利益不可調和？專家各有看法 中評社華盛頓8月15日電（記者 余東暉）在美中戰略競爭性愈益顯現的時候，美中國家利益是否不可調和？這個問題亦愈益引起關注。美國《外交事務》雜誌網站最新面向美國國關學界的34位專家做了調查，14人認為不可調和，15人認為並非不可調和，5人保持中立。兩種看法可謂平分秋色。



“美國和中國的國家利益根本上不可調和”（U.S. and Chinese national interests are fundamentally incompatible），34位專家被問到是否同意這種論述時，有兩人表示“非常同意”，他們是芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）、馬歇爾基金會高級研究員弗萊（Jamie Fly），而且他們都給自己的看法打了百分之百確信的10分。



表示“同意”這種說法的專家有12人，包括亞洲協會高級研究員夏偉（Orville Schell）、哈佛教授阿里森（Graham Allison）、喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）、哥倫比亞大學教授貝茨（Richard Betts）、喬治·華盛頓大學教授沈大偉（David Shambaugh）、新美國安全中心副主席拉特納（Ely Ratner）、喬治城大學助理教授梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）、網絡專欄作者利明彰（Bill Bishop），胡佛研究所研究員奧斯林（Michael Auslin），以及華裔學者裴敏欣和孫韻等。