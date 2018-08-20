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孫輝：七律*七夕望月
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2018-08-20 00:03:14
中評社香港8月20日電/孫輝：七律*七夕望月 (下平：十一尤)
作者：孫輝 遼寧撫順 退休
七律*七夕望月
乞巧人間望玉鈎，涼生河漢一天秋。
微雲避舍牽牛笑，皎月橫空織女羞。
未解神仙千古願，當謀黎庶四時求。
金風浩蕩清明歲，泰宇歡歌競自由。
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