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孫輝：七律*七夕望月
http://www.CRNTT.com   2018-08-20 00:03:14


　　中評社香港8月20日電/孫輝：七律*七夕望月　(下平：十一尤) 

　　 作者：孫輝 遼寧撫順　 退休　

　　　　　　　七律*七夕望月　

　　 乞巧人間望玉鈎，涼生河漢一天秋。 

　　 微雲避舍牽牛笑，皎月橫空織女羞。 

　　 未解神仙千古願，當謀黎庶四時求。 

　　 金風浩蕩清明歲，泰宇歡歌競自由。 
 
 

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