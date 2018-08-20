汪毅夫：錢天鶴教授的銅像

圖一，錢天鶴銅像（正面）（中評社 陳炳容攝） 中評社北京8月20日電（作者 汪毅夫）錢天鶴教授的大名，最早是看書看到的。20餘年前，我在福建社會科學院工作，與院內同事謝重光教授、楊彥傑教授合作撰寫《金門史稿》，從金門地方文獻看到：“農複會”委員錢天鶴多次到金門，以“農事試驗所”為工作基地，開展農業科學研究和農業技術推廣，用功、立功於民生。也是在福建社會科學院，從圖書館庋藏的《胡適之先生年譜長編》（胡頌平編）看到，胡適在其《水經注考》出版時開列了贈書名單，其中有錢天鶴。《胡適之先生年譜長編》書後的“人名索引”卻漏列錢天鶴，非細心讀書是看不到的。後來，我多次到金門大學參加學術研討會，問起錢天鶴其人其事，又從聽講聽到錢天鶴在金門好評如潮、歷久不退，人們還在金門農事試驗所塑其像以紀其功。



近日，蒙金門大學人文社會學院院長、特聘教授陳益源、金門文史專家陳炳容博士協助，我從照片看到了錢天鶴教授的銅像（圖一、圖二、圖三、圖四、圖五）。我同錢天鶴教授的公子錢匡武教授和錢理群教授先後有一面之緣，看了錢天鶴教授的銅像，驚嘆其遺傳基因之強也。子肖其父，不僅道德文章一脈相承，長相也形似神似。



8月20日是錢天鶴教授的忌日。謹以本文紀念錢天鶴教授逝世46周年。



2018年8月18日記於北京



（作者汪毅夫系全國台灣研究會副會長）

