黨代表促斬萬年不分區　這樣幹黨不倒才有鬼

台南市後甲里長王南寶。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天在新北市板橋體育館舉行第20屆全代會，下午進入精彩議程，有兩項黨代表提案劍指“萬年不分區“立委””，主張包含採取同意權投票、不分區“立委”限制只能做一屆。討論到此兩案時，現場黨代表紛紛鼓譟，點名不分區“立委”王金平、黃昭順等，要求立即投票表決通過，表達對不分區“立委”戰力不足的不滿。台南市東區後甲里長王南寶甚至砲轟說“不分區“立委”這樣幹，國民黨不倒才有鬼”。



由於黨代表發言太尖銳，副主席曾永權也跳出來幫忙緩頰。主持會議的副主席郝龍斌認為此事影響廣泛，不該匆促決定，在徵求黨代表同意下，該案交付中央委員會研處；也承諾針對不分區“立委”的提名、考核制度，黨中央會組成專案小組研究檢討。



針對不分區“立委”的提名，多位黨代表連番上台發言，台南市東區後甲里長王南寶就砲轟說“不分區“立委”這樣幹，國民黨不倒才有鬼”，今天不分區搞得亂七八糟，基層非常辛苦。台南中央委員陳麗旭說，不分區“立委”淪為酬庸，在關鍵時刻卻沉默消失，甚至直接點名“王金平與黃昭順，雖然掛名在台南，但他們照顧高雄都來不及，毫無給台南資源”。也有來自屏東的黨代表呼籲，希望黨能在屏東縣布局不分區“立委”。



面對年底選戰布局，國民黨內多位不分區政治組“立委”被認為拒絕接受黨中央規劃到艱困選區參選，包括不分區“立委”吳志揚、黃昭順等人都被點名。而“立法院”前院長、不分區“立委”王金平更已連任多屆不分區。



今年全代會中，黨代表共提出6項“一般提案”內容，其中有兩個提案就是針對明年不分區“立委”提名，包含由中央委員許長輝領銜的修正不分區“立委”提名辦法，應採正面表列，讓中央委員行使“同意權投票”。以及由中常委曾文培領銜的不分區“立委”只能擔任一屆，需在無“立委”選區成立服務處經營地方，並不得拒絕黨中央徵召參選。



許長輝發言時，先詢問在場有那些不分區“立委”還與會，未料，只剩下不分區“立委”曾銘宗一人隻身坐在位置上。許長輝直言，“每次召開黨代表大會，都交由中央委員會研處，他擔任四屆中央委員會，沒有一屆是真正處理，呼籲全代會上盡速通過並執行”。此番言論，引起在場黨代表歡聲雷動，掀起全場高潮。



負責主持會議的郝龍斌本想照慣例，決議交付中央委員會研處，但引發台下黨代表不滿，現場鼓譟不已，另一副主席曾永權跳出來緩頰說，此案交付中央委員會參處，提報中常會審核，但並未能讓黨代表感到滿意。



郝龍斌強調，這些提案若草率通過，恐無法產生最有戰力的不分區“立委”為黨發言，疑有副作用產生，後續將與中央委員溝通，若有必要的話，甚至可召開臨時全代會來研議。



郝龍斌最後說，大家對不分區“立委”有非常多意見，如果今天草率通過，會有非常多副作用，這也是為什麼要慎重的交由中央委員會“研處”，這是比較理想的方式，最後，郝仍裁示將此案交給中央委員會處理。