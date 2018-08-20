中評社北京8月19日電／網評：中美再磋商，平等協商才是明智之舉



來源：中國網 作者：孫興傑 吉林大學公共外交學院副院長



商務部網站消息說，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。



消息很短，但是含義很豐富，匯市和股市都表示了歡迎，人民幣匯率大幅提升，看得出來，資本市場對中美貿易戰也是非常不適應，也盼望通過談判磋商解決這個問題。



美國國家經濟委員會主任庫德洛在電視台接受採訪的時候表示，中美之間在8月底恢復經貿談判。7月6日，中美雙方就340億美元商品加征關稅，8月23日，160億美元的關稅要生效，也就是說到8月底，中美之間就500億美元的商品關稅戰就打響了。8月1日，美國公布了2000億美元加征25%關稅的消息，500億美元算是貿易摩擦的話，那2000億美元將是貿易戰了。中方也出台了相關的反制清單，可以看到，如果在500億美元的時候停下來談一談，那貿易戰沿著自身的邏輯不斷螺旋上升，帶來的後果是難以預料的。



中國商務部的態度是鮮明的，中方重申反對單邊主義和貿易保護主義做法，不接受任何單邊貿易限制措施。中方歡迎在對等、平等、誠信的基礎上，開展對話和溝通。

首先，我們要看到中美之間不能進行持續的貿易戰對壘，中美之間的經濟依賴是切實存在的，中美兩國都是巨型經濟體，全球僅有的兩個十萬億美元級別的經濟大國。在經濟領域上，中美之間相互摧毀的可能性也是存在的，戰略上持續的消耗，並不是明智之舉。



其次，500億美元的關稅戰，表明中美之間的貿易問題比較大，雙方之間的立場、認知、利益有比較大的差異，500億美元之後，雙方都需要評估，需要休整，從500億美元到2000億美元是一個轉折點，500億美元還算是摩擦，還有回旋空間和餘地，2000億美元就是傷筋動骨了。至少，美國政府還沒有下定決心，特朗普和庫德洛首先還是要打嘴炮，在口頭上極限施壓。



再次，如果美國將貿易問題戰略化，那就不會停留在單純的貿易領域，這種認知的變化，其實是對當下國際經濟秩序的沉重打擊。同時，我們也要看到，中國改革開放四十年取得了重大的經濟成就，改革還要進一步深化，國際環境的變化是推動改革的一個因素。



最後，中國目前對貿易戰的態度是明朗的，談，敞開大門，當然是平等協商；打，那也要奉陪。以中美的經濟體量，貿易戰、經濟戰或者貨幣戰都會帶來不可預料的結果，特朗普政府善於威懾，比如說2000億美元，威懾的要義在於讓對方相信會發生，但是卻實際沒有發生。就當下而言，2000億美元還是在威懾層面，因此，在500億美元之後進行磋商，反而比貿易戰之前的磋商更具有迫切性以及可行性。



