網評：再談判，美方為何邀，中方如何應？

中評社北京8月19日電／網評：中美再談判：美方為何＂邀＂，中方如何＂應＂？



來源：中國網 作者：白明 商務部研究院國際市場研究所副所長



今年以來，中美貿易摩擦在經歷了一波三折後不斷升級。



從不斷升級的“戰況”來說，美方一直自認為比中方擁有更多的砝碼，在貿易戰中表現得“氣勢汹汹”。表面上看，在中美貿易中，美方的逆差名義上確實很大，因而可供美方、選擇的加征關稅對象商品看起來會更多些。



美方在貿易戰中一度對談判磋商毫無誠意，即使坐在談判桌前也像是在發最後通牒，甚至還出爾反爾，將好不容易談成的共識撕毀。面對著美方的傲慢，中方自然也是“專治傲慢”，及時地、節奏明快地出台相應的反制措施。



正在雙方你來我往使人眼花繚亂之時，8月16日的一則消息卻令人感到美方暫時收起了前一陣子的傲慢，而中方似乎對此也予以及時回應。這就是，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。



“應邀”二字格外顯眼，在中美貿易戰進行得如火如荼之際，“應邀”二字決非出於“爭面子”考慮，之所以顯得如此惹人注目而是在很大程度上體現出中美兩國的真實處境與現實訴求。



一方面，來自美方的“邀”字著實有些意味深長。面對著中美貿易爭端，儘管美方獅子大開口，但耗下去美方也會感到壓力山大。一開始，美方認為中方在對手咄咄逼人的攻勢面前簡單比劃兩下子就敗下陣來，可事與願違，美方等來的回答就是來自中方的堅決反制。在這種情況下，不排除美方在某一特定時刻選擇實用主義做法。



美方感受到的壓力最主要來自美國國內，而與中國接觸，可以近距離化解或向中方轉嫁這些壓力。除了美方對中方的加征關稅制裁在很大程度上要付出“自損八百”的成本外，來自中方的反制措施又會使美國的相關產業在中國市場上失去很多商業機會。據了解，由於中方反制措施的作用，美國出口大豆、高粱、豬肉、牛肉等商品均受到衝擊。儘管特朗普為此拿出120億美元進行補貼，但充其量不過是救急不救窮，難怪美國農民呼籲“我們要的是市場而不是補貼”。美國內部也有不少人看到這一點，其中有1100名經濟學家甚至聯名致信特朗普，反對美方對中方發起貿易戰。



也要看到，當前美國的外部壓力不僅僅來自中國的反制，而且也幾乎來自全世界，因而美方也需要通過與中方恢復接觸而避免四面樹敵。按照美方的232調查，美國對進口鋼、鋁分別加征25%和10%的關稅。對此，除了中國很快出台了涉及128種商品的反制措施，歐盟、加拿大、墨西哥、俄羅斯、印度、土耳其等經濟體也都相繼推出了自己的反制清單。再者，現如今美國不僅退出伊核協議，而且與土耳其之間的爭端也愈演愈烈，使得美國在招架時不免手忙腳亂。在這種情況下，美國在搞霸凌主義過程中也有機會體會到什麼叫力不從心。



另一方面，來自中方的“應”字更是具有現實意義。從此番美方對中方發出的談判邀請來看，也很難找到誠意所在。就在幾天前，美國還通過最新版本的《國防授權法》，要求美國外國投資委員會更加嚴格審查外資收購美國公司，眾多周知這一條幾乎是為中國企業量身定做的。當然，中國是禮儀之邦，既然美方有“邀”，我們如果“邀”而不“應”，也容易將道德制高點拱手相讓。在這種情況下，中方的及時回應也的確能夠最大限度體現出有理、有利、有節。



既然這一次我們“應”了美方之“邀”，就應當既要爭取最好的結果，也要做好最壞的準備，以最大限度地爭取主動。對於美方的誠意，我們雖然早有領教，甚至還經歷過美方的出爾反爾，但從做大中美兩個大國互利共贏的蛋糕出發，只要有百分之一的希望，我們就要盡百分之百的努力。



當然，要談判磋商就必須有砝碼在手才能夠掌握主動，在談判桌前據理力爭不僅至關重要，而且還離不開高超的談判藝術，但誠如談談打打與打打談談之間存在的相互依存關係，中方要想在與美方談判磋商過程中求得自身利益最大化，就需要事先將“打打”做好，為後續的“談談”預備砝碼。



中美兩國是當今世界上排名最前的兩大經濟體，兩國之間發展互利合作的空間很大。在這種情況下，美方的“邀”要講誠意，而中方的“應”也要講成效。



隨著美方之“邀”向誠意延伸與中方之“應”向成效擴展，中美之間貿易戰問題還是可以通過談判解決，當然這一切的前提是美方不能搞單邊主義，更不能搞貿易保護主義。



