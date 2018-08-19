中國深海自持式剖面浮標“浮星”獲突破性進展

中評社北京8月19日電／近日，天津大學青島海洋工程研究院海洋浮標團隊自主研製的大洋4000米深海自持式剖面浮標“浮星”在南海北部近4000米水域完成投放。截至8月8日，設備已連續穩定運行26個剖面，最大下潛深度3550.3m，數據傳輸成功率達到99.9%。



新華社報道，大洋4000米深海自持式剖面浮標“浮星”由天津大學青島海洋工程研究院李醒飛教授牽頭負責實施。“本次海試的成功標誌著中國在4000米深海自持式剖面浮標的實用化道路上邁出了關鍵一步。”李醒飛說。



李醒飛介紹，深海自持式剖面浮標隨海流漂移，是一種易投棄、小型化、低成本的水下移動觀測平台，可在任意海域內實現自適應配平、自動下潛、定深懸停和上浮等功能，根據搭載的傳感器類型如CTD（溫鹽深）、溶解氧、ADCP（海流剖面儀）等，快速、準確、大範圍收集全球海洋的海水剖面數據。



近年來，多個國家啟動了新一輪深海大洋觀測計劃，向2000米以下的深海延拓，以佔領新一輪深海競爭的制高點，但中國直至21世紀初才正式加入全球海洋觀測網。



李醒飛表示，本次海試的成功進一步驗證了“浮星”在大洋4000米深海的浮力驅動、耐壓設計、採集通訊等關鍵技術的可行性和設備的可靠性，也極大地推動了中國在4000米深海自持式剖面浮標的實用化進程。

