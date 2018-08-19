黨代表大反彈　吳敦義承諾公平處理不分區

吳敦義。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席吳敦義今天在全代會閉幕時，針對黨代表不滿不分區“立委”制度回應表示，只要他身為主席一天，必定會審慎考慮不分區“立委”一事。他深知不分區制度本就是一項困難的議題，但他一定會用最公平的心來處理，而不分區“立委”是一項特別的制度，應該要能活絡艱困地區，雖然在現今制度下推行每縣市都有不分區“立委”有困難，但會致力找出更公平嚴格的設計，不讓台南與屏東地區的“立委”席次呈現一片空白。針對一些艱苦地區，在“中央”、“立法院”等沒有任何發言代表一事，要透過調整配置來改善。



國民黨今天在新北市板橋體育館舉行第20屆全代會，下午會議中備受矚目的是，有2項黨代表提案劍指不分區“立委”提名，包含採同意權投票與不分區“立委”只能做一屆，討論到此兩案時，現場黨代表紛紛鼓譟，甚至要求立即投票表決通過，抒發對於不分區“立委”戰力不足的不滿。



吳敦義在閉幕時針對此問題明確回應表示，不分區“立委”制度引起大家高度注目，的確是個問題，他聽了台南、屏東黨代表的意見後，都聽在腦海里，會記在心裡。原來不分區“立委”的制度，就是要在艱苦地區，如果的確還不容易選出區域“立委”，不能讓台南、屏東地區成為一片空白。



吳敦義強調，他一定會用最公平的心，來處理此案，雖然是困難議題，他擔任主席，也曾經擔任過“立委”，可是他做秘書長，從來沒有去提名自己擔任不分區“立委”，不分區“立委”是特別制度，是要給暫時難以開出選票選出區域“立委”的地區，應該用不分區“立委”經營該地區，活絡該地區，這是共同期待。



吳敦義承諾，針對不分區“立委”問題，他一定會審慎考慮，當然不可能每個區域都有，能當選不分區“立委”，以現在來講，非常有限，各位不要期望多高，要屏東、台南都有，選不出“立委”的地區都要有，這是辦不到。



但是，如果在某個地區設置不分區“立委”，應該約法三章，也許從台南產生，但應同時照顧屏東，只有這樣公平的方式，才可以讓不分區“立委”制度，能夠贏得各方支持，但是當前最重要的，是讓弱的地方強起來，強的地方還要更強。