吳敦義：台灣須自認中華民族不可分割一部分

吳敦義。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席吳敦義今天在全代會閉幕中表示，不論是不當黨產處理委員會，還是課綱委員會，這都不是公正客觀的。他呼籲必定要共同改善這些，唯有勇敢擁抱中華民族，自認為中華民族不可分割的一部分，秉持這樣的立場才能真正強化台灣的經濟、發展台灣文明、強化國際外交關係，鞏固兩岸和平的發展，這才是台灣未來的新希望。



國民黨今天在新北市板橋體育館舉行第20屆全代會，吳敦義在閉幕時致詞表示，今天在這裡集會，絕對不能辜負先賢先烈千辛萬苦締造的“中華民國”、上百年來維護生存發展的中國國民黨，以及總理、總裁、主席和所有先進同志和黨員對黨的信任，如此艱困狀態下召開全台代表大會，依然有諸多同志不辭千里的出席，他深受感動。



吳敦義說，改善經濟、農業蕭條、果菜堆積與兩岸和平穩定發展的停滯與後退，是現今中國國民黨極大的責任。除了在縣市長要拿下執政權外，也務必要設法讓議會、鄉鎮市民代表多贏一些執政與議會的席次，以強化力量進軍2020，重返執政。



同時吳敦義也表示，中國國民黨必定深度反省、檢討改善，讓目前面臨的弱勢不在。不論是不當黨產，還是課綱委員會，這都不是公正客觀的，他呼籲必定要共同改善這些，唯有勇敢擁抱中華民族，自認為中華民族不可分割的一部分，秉持這樣的立場才能真正強化台灣的經濟、發展台灣文明、強化國際外交關係。鞏固兩岸和平的發展，這才是台灣未來的新希望。



最後，吳敦義強調，一中各表的九二共識不只是理想，也是對於事實的維護，是我們的堅持，吳並再次呼籲大家同心協力全面贏回執政，只有換掉一個無能也不想拚經濟的政府，一個讓兩岸陷入停滯緊張的民進黨，才能改善“國家”的艱困。



吳敦義說“你不承認全世界，全世界也不承認你。”這就是目前“國家”面臨的艱困，共同敞開心胸，擁抱全球與民主法治，讓中國國民黨重返執政才能達成目標。