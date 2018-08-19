福島一核八千個裝有低放廢棄物鋼桶出現腐蝕

中評社香港8月19日電／在東京電力公司福島第一核電站用地內保管的裝有防護服焚燒灰等低放射性廢棄物的約18.7萬個鋼桶中，約有8000個發現存在腐蝕情況。東電用鋼鐵製容器替換有問題的鋼桶，並實施定期檢查持續保管，但原子能規制委員會要求研究儘早搬出。長期的反應堆報廢作業中，如何管理廢棄物成為課題。



共同社據東電介紹，在2011年3月的事故前，將一核運行中排出的廢液濃縮並用水泥固定的廢棄物等裝入鋼桶，保管在被稱為固體廢棄物儲藏庫的廠房內。截至今年5月末已達約18.6萬個，發現其中7692個出現腐蝕。此外還有960個裝有核事故後報廢作業中使用的防護服焚燒灰等的鋼桶，其中確認156個存在腐蝕。據稱可能是受到內裝物質中的水分等影響。



東電稱“鑑於1997年曾發生鋼桶底部脫落、裡面物質洩漏的問題，已強化檢查”，並介紹稱之後未發生洩漏。用耐水性膠帶修補腐蝕的鋼桶，再用塑料袋包裹後轉移到鋼鐵製容器持續保管。今後計劃每天檢查50個左右，確認是否有新的腐蝕。



東電在7月23日召開的規制委研究會上報告了有關情況。有參加者指出“為確保第一核電站狹窄用地內的空間，希望運出能夠移出的東西”，認為應儘早轉移到掩埋處理低放廢棄物的青森縣六所村的設施內。東電表示“制定了約10年間可在用地內保管的計劃，今後將討論搬出”。