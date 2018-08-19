新日皇年號不一定再出自中國古典作品

中評社香港8月19日電／日本相關人士18日透露，日本政府圍繞伴隨明年5月1日新日皇即位的改元，對於已成慣例的年號出處從中國古典作品（漢籍）中選用一事，正在探討把日本的古典作品也列入選項範圍。“平成”改元時除了中國文學和東洋史學外，政府也曾秘密委託日本文學的專家考慮新年號候選方案。據分析，《古事記》、《日本書紀》這些作品將成為候選。



政府計劃把新年號的公佈時間安排在明年2月以後，正在推進甄選作業。關於年號的條件，規定必須為漢字2個字、易寫易讀、未被使用過等。此外，還要求提案人說明其意涵與出處。



年號原本來源於中國，日本最初採用的年號是以“大化改新”而聞名的飛鳥時代（7世紀）的“大化”。據悉，此後長達1300多年，日本的年號均出自漢籍，沒有採用日本古典作品的例子。



在專家中，認為“以漢籍為出處的慣例無法一舉改變”的意見根深蒂固，另一方面也出現了以“日本古典作品也有優秀之作”為由，認為應列為對象的聲音。



平成改元時，政府曾秘密委託考慮方案的專家中，也包括了專門研究日本文學的東京大學名譽教授市古貞次（已故）。據相關人士稱，把日本古典作品作為對象時，內部設定了室町時代（14世紀至16世紀）以後的作品不作為年號候選對象的條件。



當時的政府高官解釋稱：“有意見指出，如果有來自日本古典作品的好的（年號候選），就力爭選用。不是排除日本古典作品，而是結果未被選中。”



平成改元時的3個最終候選方案“平成”、“修文”、“正化”均出自《尚書》、《易經》等漢籍。