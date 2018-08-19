習近平出席中央軍委黨的建設會議

中評社北京8月19日電／央視報道，中央軍委黨的建設會議17日至19日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。他強調，全面加強新時代我軍黨的領導和黨的建設工作，是推進黨的建設新的偉大工程的必然要求，是推進強國強軍的必然要求。全軍要全面貫徹新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深入貫徹新時代黨的強軍思想，落實新時代黨的建設總要求，落實新時代黨的組織路線，堅持黨對軍隊絕對領導，堅持全面從嚴治黨，堅持聚焦備戰打仗，全面提高我軍加強黨的領導和黨的建設工作質量，為實現黨在新時代的強軍目標、完成好新時代軍隊使命任務提供堅強政治保證。



17日上午9時30分許，習近平來到京西賓館，在熱烈的掌聲中，親切接見會議代表，同大家合影留念。



習近平在會議上發表重要講話。他指出，黨的十八大之後，黨中央和中央軍委堅持從政治上建設和掌握軍隊，特別是召開古田全軍政治工作會議，狠抓全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，堅持黨對軍隊絕對領導，堅持以整風精神推進政治整訓，堅持以理論武裝凝心聚魂，堅持把黨組織搞堅強，堅持貫徹軍隊好幹部標準，堅持正風肅紀、反腐懲惡，帶領全軍尋根溯源、革弊鼎新，推動管黨治黨從寬鬆軟走向嚴緊硬。我軍黨的領導和黨的建設發生全面深刻變化，為強軍事業取得歷史性成就、發生歷史性變革提供了堅強政治保證。要認真總結經驗，把取得的成果鞏固好、發展好。



習近平強調，黨的領導和黨的建設是我軍建設發展的關鍵，關係強軍事業興衰成敗，關係黨和國家長治久安。實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，完成好黨和人民賦予的新時代使命任務，必須持之以恒、久久為功，下大氣力解決我軍黨的領導和黨的建設方面存在的矛盾問題和短板弱項，把我軍黨的領導和黨的建設工作抓得更緊更實，把我軍各級黨組織建設得更加堅強有力。



習近平指出，堅持黨對軍隊絕對領導是我軍加強黨的領導和黨的建設工作的首要任務。要加強黨的政治建設，引導全軍堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決聽從黨中央和中央軍委指揮。要堅持用新時代中國特色社會主義思想和新時代黨的強軍思想武裝官兵，鑄牢部隊對黨絕對忠誠的思想根基。要落實黨委統一的集體領導下的首長分工負責制，做到一切工作都置於黨委統一領導之下，一切重要問題都由黨委研究決定。要健全黨領導軍隊的制度體系，全面規範我軍黨的工作和政治工作。

