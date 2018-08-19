中國新一代百億億次超算原型機取得多項突破

中評社北京8月19日電／新華社報道，記者日前從位於天津開發區的國家超算天津中心獲悉，中國自主研發新一代百億億次超級計算機——“天河三號”的Ｅ級原型機系統，日前經過密集性能測試，實現多項試驗突破，進一步證明其易用性，將為中國科研及產業創新提供新的動力。



計算能力跨上新台階



Ｅ級超級計算機即百億億次超級計算機，它的運算能力將在現有超算基礎上跨上一個新的台階，是各國高端信息技術創新和競爭的制高點。



在國防科技大學和國家超算天津中心等團隊合作下，“天河三號”Ｅ級原型機歷經兩年多的持續研發和關鍵技術攻關，於今年７月研製成功並完成課題驗收。通過創新賦能，實現了進一步的自主可控。



據國家超算天津中心主任劉光明介紹，研發團隊設計了“邁創”眾核處理器、高速互連控制器、互連接口控制器3大芯片，4類計算、存儲、服務結點，10餘種印製電路板，實現了一系列關鍵技術領域的自主創新。



原型機系統研製成功後，該中心隨即啟動了大規模的計算應用測試，用數據說話。國家超算天津中心應用研發部部長孟祥飛介紹，測試涉及國家１２個重大創新專項領域、數十個國家重點研發計劃，專挑硬骨頭，勇攀科研高峰。



不到一個月，力學所、物理所、大氣所、計算所等中科院旗下院所，以及中國空氣動力研究與發展中心、北京臨近空間飛行器系統工程研究所、清華大學、西安交大等３０餘家合作單位輪番上陣，利用原型機開展一系列大規模並行應用測試，涉及大飛機、航天器、新型發動機、新型反應堆、電磁倣真等領域５０餘款自主研發高性能軟件和大型開源軟件。



測試下的原型機實力不俗，僅6個機櫃就達到了與中國首台千萬億次超算“天河一號”１２０個機櫃相當的計算能力。

