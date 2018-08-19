吳敦義覓輔選大將　鄭麗文任義務職副秘書長

中評社台北8月19日電／國民黨二中全會今天通過派任前“行政院”發言人鄭麗文為義務副秘書長。鄭麗文受訪時表示，她是“戰”時的副秘書長，主要輔選中南部選區，而這項工作只做到11月24日。



中國國民黨下午舉辦第二十屆中央委員第二次全體會議。黨主席吳敦義會中宣布，為因應工作需要，擬派任鄭麗文為義務副秘書長。



鄭麗文接受中央社記者訪問時表示，吳敦義與台中市長參選人盧秀燕剛好都在一週前找她幫忙，吳敦義希望延攬她出任國民黨副秘書長一職，但由於她自己本身還有廣播節目必須主持，所以經過與吳敦義溝通後，決定擔任義務職、無給職的副秘書長一職。



鄭麗文說，她也必須向現在的工作單位請假，暫時幫忙輔選，因此她是“戰”時的副秘書長，是要去第一線打仗的副秘書長。這個工作只做到11月24日，期間不支領薪水。



她說，吳敦義找她時，強調因為選舉關係，有很多文宣需要有人督導，尤其選戰部分希望能夠協助。所以，她只答應幫忙到選舉投票當天為止。



鄭麗文說，由於盧秀燕找她，而高雄市長參選人韓國瑜因為是“奇兵”，高雄一役，具外溢效果，所以她主要輔選地區為中南部選區，而非到中央黨部上班。



她說，到前線打仗，也比較符合自己的角色，所以她是“暫時”的副秘書長，也是“戰時”的副秘書長。