控美企圖推翻德黑蘭政府　伊朗外長：終將失敗

中評社香港8月19日電／伊朗外交部長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)今天(19日)在推特貼文，批評美國政府新成立的“伊朗行動小組”(Iran Action Group)，並指美國企圖推翻德黑蘭(Tehran)政府的陰謀終將失敗。



RTI消息，查瑞夫的推文寫道：“65年前的今天，美國推翻受到歡迎的民選總理摩薩德(Mohammad Mossadegh)，然後在接下來的25年，在伊朗恢復獨裁統治與征服伊朗人。現在‘(伊朗)行動小組’幻想再度藉由施壓、散播謠言與蠱惑民心，做相同的事情。這種事絕對不可能再發生！”



美國在1953年8月19日推翻伊朗民選的摩薩德，支持伊朗末代國王巴勒維(Shah Mohammad Reza Pahlavi)恢復君主立憲統治，不過，巴勒維在1979年的伊朗伊斯蘭革命(Islamic Revolution)下台，逃亡美國。



美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)16日提名資深政策顧問胡克(Brian Hook)，擔任華府的伊朗議題特別代表，並由胡克領導新成立的“伊朗行動小組”，負責協調國務院對伊朗的施壓行動。



胡克是力促嚴厲對付伊朗的鷹派，先前就負責領導國務院與歐亞盟友對談，希望說服盟友支持美國制裁伊朗，並準備在今年11月以前切斷伊朗的石油出口。



美國總統特朗普(Donald Trump)政府已恢復對伊朗的制裁，目的是迫使德黑蘭當局放棄核武計劃，同時停止支持中東的激進團體，例如黎巴嫩的真主黨(Hezbollah)。



特朗普在5月宣布退出2015年由德黑蘭與世界6強達成的伊朗核子協議，根據這項協議，國際社會放寬對伊朗的制裁，伊朗則是以限縮核子活動做為回應。但是特朗普上台後，認為伊朗核子協議無法達成有效限制伊朗核子野心的目標，因此退出協議，並要求伊朗協商一份更為嚴格的協議，否則不會停止制裁。