中評關注：朱立倫屈膝與洪秀柱交談大和解？

朱立倫特地屈膝聽洪秀柱說話。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨第二十屆第二次全代會19日在新北市板橋體育館舉行，焦點之一是黨主席吳敦義和前主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱合體，全力拉抬年底選戰。相較於其他前主席，比鄰而坐的朱立倫和洪秀柱互動頻頻，身高高一大截的朱立倫不僅主動屈膝聽洪講話，還頻頻跟洪咬耳朵，讓人不禁聯想，朱跟洪的好互動，是在彌補之前“換柱”時所傷的感情。



朱立倫今年底選舉後將正式卸下新北市長一職，外界都好奇他的下一步，而朱日前接受媒體專訪時，也鬆口表態說他沒有設限，因此黨內皆認為朱再戰2020大選的機率非常大。不排除會與馬英九、吳敦義三搶一，競逐2020黨提名。



但由於朱立倫擔任主席時的換柱事件傷害洪秀柱甚深，他自己投入大選，最後也沒當選。黨內仍有許多聲音認為朱想再戰大位，當年的換柱事件對他仍是扣分的不利因素之一。



19日的全代會開幕典禮，吳敦義和前主席合體，罕見連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱一字排開比鄰而坐。依座位安排，朱立倫和洪秀柱就正好坐在隔壁，朱種種尊洪的舉動，就很難讓人不聯想朱是在彌補和洪的關係，畢竟只要洪本人不再介意當年的換柱事件，黨內挺洪派針對朱的聲音自然就可消彌，對朱在爭取大位就更添利基了。