日本福島核電站含氚水測出其他放射性物質

中評社香港8月19日電／共同社19日獲悉，日本東京電力公司福島第一核電站核污水淨化後含有放射性物質氚的水中，其他放射性物質沒有完全去除，仍有殘留。一部分的測定結果顯示其含量超過廢水排放的法令標準值，其中還有放射性物質的量減半的“半衰期”長達約1570萬年的物質。



圍繞第一核電站持續積聚的含氚水，日本政府的小委員會全面開展了以對人體影響小等為由邁向處理的討論，本月底將舉行傾聽國民意見的聽證會，但關於存在氚以外的放射性物質則幾乎未被討論。



有意見指出，如果採取可能性較大的排放入海的處理方法，那麼設想的是稀釋含氚水後排放，殘留放射性物質也將被稀釋到標準值以下。不過，必須對以擔憂形象受損的當地漁業人員為首的國民做出細緻的解釋。



東電表示，2017年度使用“多核素去除設備”（ALPS）淨化後的測定結果顯示，半衰期約1570萬年的碘129為每升最大62.2貝克勒爾，超出了法令標準值9。此外，半衰期約370天的釕106最大為92.5貝克勒爾（標準值100貝克勒爾），半衰期約21.1萬年的鍀99最大為59.0貝克勒爾（標準值1000貝克勒爾）。



此前，還有過ALPS導入初期在淨化性能不穩定情況下運轉的時期，有意見認為當時的活度會更高，但東電說明稱“沒有詳細統計”。截至8月，保管的含氚水將達到約92萬噸，但東電對約680個儲罐每個的放射性物質活度也表示“沒有調查”。



對於含氚水的處理方法，政府的工作小組梳理了排放入海、注入地層等5個選項。探討形象受損問題等的政府的小委員會上，正在研究甄選處理方法，展示了排放入海和排入大氣具有社會性影響持續期間比較短等優點。日本原子能規制委員會委員長更田豐志稱作為“唯一方法”，要求排放入海。