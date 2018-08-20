陸客今年再減50萬？陸委會否認嚴審

陸委會書面回應，陸客來台沒有嚴審問題。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電（記者 倪鴻祥）台灣媒體報導，兩岸關係持續緊繃，加上有關單位嚴審來台陸客證件，原本為旅遊旺季的暑假，陸客來台反而減少，旅遊業預估今年陸客來台將較去年再減50萬人次。陸委會19日晚間書面回應，歡迎陸客來台觀光的立場不變，沒有嚴審的問題。



陸委會表示，有關陸客來台自由行的審查作業，“內政部移民署”已表示，皆係依法處理，只要無安全風險或疑慮，都會儘快審查發證，實務上只有針對少數違規案件要求補件， 沒有嚴審的問題。



據移民署資料，2018年1月至7月31日，陸客來台申請數及入境數較上年同期增加3.0%及1.6%，且依“交通部觀光局”統計，今年1至7月來台外來旅客亦多呈增長趨勢（如日本2.94%、東南亞18.14%），今年截至7月底，來台旅客總數增加17.4萬人，非陸客部分占13萬人。



陸委會表示， 最近2年來台中國大陸旅客減少，是因為陸方以政治考量，干擾兩岸旅遊交流。“交通部”因應陸客減少，已採取觀光產業開拓多元市場、轉型升級、擴大鼓勵“國民旅遊”等措施。



“交通部觀光局”統計，2017年整體外來旅客約達到1074萬人次，較前2016年1069萬人次略為成長，顯示相關因應措施已有成效。



陸委會指出，兩岸觀光有助於促進雙方人民交流及相互瞭解，對兩岸關係穩定發展具正面意義，政府歡迎陸客來台觀光的立場不變，並盼雙方儘速在兩岸旅遊協議基礎上，就兩岸旅遊相關議題進行對話或溝通，勿因非經濟因素，影響大陸民眾來台旅遊意願，以及兩岸旅遊業者的權益。

