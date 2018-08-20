中評觀察：桃園藍軍分裂　鄭文燦以逸待勞

國民黨市長參選人陳學聖、市黨部主委楊敏盛，再度攜手喊話。（照片：陳學聖競選團隊提供） 中評社桃園8月20日電（記者 黃文杰）中國國民黨前“立委”楊麗環宣布退黨參選桃園市長，在地方掀起不小波瀾，國民黨主席吳敦義昨日在全代會重申，不可能換將，8月27日即將開始候選人登記，會不會有變化？



桃園市長選舉，根據《自由時報》8月11日發布民調，民進黨鄭文燦支持度56.19%，國民黨陳學聖16.06%，雙方差距達40個百分點，未表態率有27.75%。桃園藍軍不斷傳“換將”說法，先前無黨籍花蓮縣長傅崑萁可能投入桃園市長選舉，已經排除，楊麗環18日宣布投入桃園市長選舉，若加上華航企業工會推派秘書長朱梅雪參選市長，目前是四搶一。



楊麗環選在18日宣布以“無黨派”立場，投入桃園市長選舉，這是國民黨全代會召開前一天，有象徵意義，要跟國民黨告別，顯然楊麗環陣營，有一套選舉策略。



針對楊麗環參選表達意見，陳學聖在全代會受訪提到，“如果真的要分裂，只有楊麗環一個人分裂”，國民黨現在十足艱困，沒有分裂的本錢。若楊堅持要出來登記參選，只會造成國民黨的傷害，希望不要做出親痛仇快的事，變成歷史罪人。



昨晚在桃園黨代表以及黨部同仁餐會場合，陳學聖與國民黨桃園市黨部主委楊敏盛同台，楊敏盛再度喊話，“我跟陳學聖一直以來被說不合，但其實是沒有的事情”，楊敏盛認為，起跑時落後並不代表無法贏得比賽，“鄭文燦現在跑了9千公尺，我們才跑3千公尺，但是靠著大家的努力、幫忙，一定能夠迎頭趕上，最後一起逆轉勝”。



楊麗環選擇離開國民黨，也衍生出藍天志工團“鬧雙胞”爭議。今年5月，楊麗環接下國民黨主席吳敦義夫婦力推的“藍天志工團”桃園團長職務，8月退黨又宣布參選桃園市長，卻繼續沿用“藍天志工團”名號，當然激怒桃園藍營。

