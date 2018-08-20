國民黨全代會募得331萬元　不無小補

六位主席的簽名棒球幫國民黨募得123萬元。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨第二十屆第二次全代會19日在新北市板橋體育館登場，因黨產全面遭凍結、黨務運作經費拮据，黨中央特地在全代會上設置募款箱，希望黨代表小額捐款，幫助國民黨度過難關。經黨中央最終統計，加上義賣6位黨主席簽名的6個棒球、1個籃球各得123萬元，以及小額募款85餘萬元，19日一天的募款總額便超過新台幣331萬元。



國民黨在全代會上推出只要捐款3550元可以拿到一整組“擁抱KMT”抱枕、“就是投藍”籃球、“KMT好棒”棒球和T－shirt1件。1500元則可以得到大小黨徽籃球各一個，1000元則是抱枕一個，500元可以拿到黨徽棒球，350元則可得T－shirt一件。



據國民黨統計，19日全代會上最受歡迎的就是抱枕，因為只要捐款1000元就可以帶回家，且非常實用。而國民黨也在會場中設置了打卡區，背板上寫“擁抱國民黨共創新希望”，就是要提供黨代表們，運用募款小物當打卡拍照的附加品。



國民黨在全代會中也首次舉辦義賣活動，義賣6位黨主席簽名的6個棒球、1個籃球，最後棒球由新北市議長蔣根煌以123萬元標得，籃球則由台商黨代表同樣以123萬元標得，今年剛好是國民黨創黨123年，這個數字別有意義，由黨主席吳敦義親自頒發，更加碼贈送簽名的青天白日旗。