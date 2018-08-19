不懼美國威脅　默克爾與普京擁抱“實用主義”

中評社北京8月19日電／德國總理默克爾18日在德國首都柏林以北的梅澤貝格小鎮與來訪的俄羅斯總統普京舉行會談，探討了烏克蘭局勢、敘利亞衝突以及雙邊合作等問題。



新華社報道，德俄兩國領導人今年互動頻繁，這是默克爾和普京近三個月內的第二次會晤，上月默克爾還與俄外長拉夫羅夫以及俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫舉行了會晤。分析人士認為，德俄兩國雖然在烏克蘭等問題上依然存在深刻分歧，但在國際局勢日趨複雜、美國奉行單邊主義的大背景下，兩國有必要加強合作，實用主義色彩在兩國關係中日益凸顯。



兩國進行“對表”



默克爾和普京當天舉行了三小時左右的閉門會談。兩國領導人打破常規，在會談前召開記者會，發表對國際熱點問題以及雙邊關係的看法。



在談到烏克蘭問題時，默克爾說，明斯克協議仍是基礎，她將與普京討論聯合國維和部隊駐紮烏克蘭東部的可能性。普京對烏克蘭危機解決沒有取得進展表示遺憾，並強調明斯克協議具有不可替代的作用。



關於敘利亞衝突，默克爾強調首先應避免在敘北部伊德利卜省發生人道主義災難。普京則敦促歐洲增加對敘利亞的人道主義援助，幫助敘利亞難民返回祖國。



在雙邊關係方面，默克爾表示，今年俄羅斯和德國舉辦地區合作主題年，這有助於增加彼此了解。普京說，俄羅斯重視與德國在經濟等領域開展互利合作，去年雙邊貿易額增長22%，今年預計將增長25%。



俄總統新聞秘書佩斯科夫在閉門會談結束後說，會談非常有益而且細緻，雙方就一系列問題進行了“對表”。他說，普京與默克爾支持在俄羅斯、德國、法國、土耳其四國框架內討論敘利亞問題，並共同呼籲歐盟幫助敘利亞難民返鄉。

